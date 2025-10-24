יום שישי, 24.10.2025 שעה 16:16
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

באשדוד מבינים: זה אחד המשחקים החשובים

הקבוצה תפגוש את הפועל פ"ת בביתה ורוצה להמשיך במומנטום אך נשארת זהירה: "אם לא נהיה מרוכזים נענש". גורדנה בסימן שאלה, גם ז'אן פלורן באטום בספק

רועי גורדנה (ראובן שוורץ)
רועי גורדנה (ראובן שוורץ)

מ.ס. אשדוד תחזור מחר (שבת) ב-19:15 לאצטדיון הי”א, כשלנגד עיניה מטרה ברורה – לשמור על הבית ולהמשיך את המומנטום מהתיקו היקר בטדי מול בית”ר ירושלים. הפעם מחכה לה הפועל פתח תקוה, שמגיעה דרוכה אחרי שני הפסדים רצופים.

מי שנמצא בסימן שאלה לקראת המשחק הוא הקפטן רועי גורדנה, שנעדר מרוב אימוני השבוע בעקבות לידת בנו. במועדון קיוו שיקבל מנוחה, אך לקראת הסופ”ש הוחלט שיכלל בסגל ואפילו ייתכן שיפתח בהרכב אם ירגיש כשיר.

גם הקשר ז’אן פלורן באטום סובל מפגיעה קלה שספג במשחק האחרון, ובמידה שלא יוכל לפתוח, אורי עזו עשוי לתפוס את מקומו. אם גורדנה לא ייכלל ב-11, כרים קימבידי מועמד להשתלב במקומו במרכז הקישור.

חיים סילבס צפוי לשמור על רוב ההרכב שעלה מול בית”ר, מתוך אמונה שהקבוצה נמצאת בכיוון הנכון. באשדוד יודעים שניצחון מחר עשוי לדחוף את הקבוצה משמעותית בטבלה. “המשחק מחר הוא אחד החשובים שיכולים להיות לנו. ניצחון ייתן לנו עוד דחיפה בדרך למטרות שלנו, אבל יהיה קשה, הפועל פתח תקווה קבוצה עם התקפה קטלנית. אם לא נהיה מרוכזים נענש”, אמרו בעיר הנמל.

