מכה לפליק: ראפיניה ייעדר מהקלאסיקו נגד ריאל

לפני כחודש היה סימן שאלה גדול לגבי הסגל שיוכל להעמיד האנזי פליק לקלאסיקו. שמות כמו של פראן טורס, רוברט לבנדובסקי, לאמין ימאל, ראפיניה, פרנקי דה יונג ועוד נוספים עלו כסימני שאלה ואף כאלו שידעו בוודאות שלא יהיו, ועם הזמן המאמן הגרמני קיבל כמה בחזרה, אך היום (שישי) בספרד מדווחים על היעדרות משמעותית.

ראפיניה, אחד הכוכבים הכי גדולים של ברצלונה ללא ספק, כבר חזר להתאמן עם חבריו והיה נראה שיהיה כשיר, אך העיתונאי ג’רארד רומרו מדווח שהוא נטש את האימון אתמול לקראת המפגש הגדול נגד ריאל מדריד בראשון (17:15, שידור חי בערוץ ONE), לא התאמן היום ושהוא ייעדר מהתמודדות נגד צ’אבי אלונסו והשחקנים שלו בסנטיאגו ברנבאו.

נזכיר שרשימת הפציעות של ברצלונה ארוכה למדי, כשמי שעוד לא יקחו חלק במפגש הם גאבי, רוברט לבנדובסקי, דני אולמו וז’ואן גארסיה. מי שהיו בספק, אבל כן ישחקו בסופו של דבר ככל הנראה הם פרנקי דה יונג ואנדראס כריסטנסן. ז’ול קונדה גם כן עם סימן שאלה קטן, אך צפוי להיות כשיר.