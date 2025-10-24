יום שישי, 24.10.2025 שעה 16:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"שמים את הדרבי מאחור, נתניה קבוצה מסוכנת"

הפועל ת"א מוכנה ליהלומים מחר ב-20:00, כ-6,000 אדומים צפויים להגיע לעודד בשרון. מחאמיד הצטרף ללמקין וקורין ברשימת הפצועים, לואיזו צפוי לפתוח

|
שחקני הפועל תל אביב בטירוף אחרי מהפך אדיר (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב בטירוף אחרי מהפך אדיר (רדאד ג'בארה)

אחרי סערת הדרבי שפוצץ, בהפועל תל אביב רוצים למסלול הניצחונות מחר (שבת, 20:00) נגד מכבי נתניה. המפגש נגד הקבוצה של יוסי אבוקסיס יהיה המשחק הראשון מאז ההפסד לבאר שבע, כלומר שלושה שבועות ללא משחק. קרוב ל-5,300 כרטיסים נמכרו לאוהדי הפועל תל אביב לקראת משחק החוץ בשרון, כשיציע האורחים צפוי להיות מלא ביותר מ-6,000 אדומים. 

רוי קורין ועמית למקין ייעדרו ואליהם מצטרף גם אנאס מחאמיד שנטש את האימון המסכם בגלל כאבים במפשעה. בכל מקרה, מאמן הקבוצה אליניב ברדה צפוי לעלות עם אותו ההרכב שתוכנן לפתוח בדרבי המפוצץ. המשמעות היא שלויזוס לואיזו יוצב כקשר התקפי מאחורי דניאל דאפה, ורן בנימין יתופקד בכנף שמאל.

רועי אלקוקין ימתין על הספסל. שחר פיבן כשיר לאחר שלקראת הדרבי עבר מבחן כשירות וזכה למנוחה של כמה ימים נוספים. מי שנוסף לרשימת הפצועים הכוללת את ארי כהן, רוי קורין ועמית למקין הוא כאמור אנאס מחאמיד שהתלונן על רגישות במפשעה. 

ברדה: "לאורך כל הדרך רצינו לשחק בדרבי"

בהפועל ביקשו מהשחקנים לא להתעסק בענייני הדרבי ולדבר עליו כמה שפחות, על מנת להימנע מהסחת דעת. ברדה דיבר עם שחקניו על כך שנתניה התחזקה ומסוכנת מאוד בעיקר בצד ההתקפי. "מכבי נתניה קבוצה מסוכנת וחזקה, יש לה זרים מצוינים וזאת קבוצה שונה מאוד מזו שהייתה לפני כמה חודשים. אנחנו שמים את מה שהיה בדרבי מאחורינו, זה גם מה שעשינו כל השבוע", אמרו בחודורוב.

אליניב ברדה (מרטין גוטדאמק)אליניב ברדה (מרטין גוטדאמק)
