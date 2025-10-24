"שמים את הדרבי מאחור, נתניה קבוצה מסוכנת"

אחרי סערת הדרבי שפוצץ, בהפועל תל אביב רוצים למסלול הניצחונות מחר (שבת, 20:00) נגד מכבי נתניה. המפגש נגד הקבוצה של יוסי אבוקסיס יהיה המשחק הראשון מאז ההפסד לבאר שבע, כלומר שלושה שבועות ללא משחק. קרוב ל-5,300 כרטיסים נמכרו לאוהדי הפועל תל אביב לקראת משחק החוץ בשרון, כשיציע האורחים צפוי להיות מלא ביותר מ-6,000 אדומים.

רוי קורין ועמית למקין ייעדרו ואליהם מצטרף גם אנאס מחאמיד שנטש את האימון המסכם בגלל כאבים במפשעה. בכל מקרה, מאמן הקבוצה אליניב ברדה צפוי לעלות עם אותו ההרכב שתוכנן לפתוח בדרבי המפוצץ. המשמעות היא שלויזוס לואיזו יוצב כקשר התקפי מאחורי דניאל דאפה, ורן בנימין יתופקד בכנף שמאל.

רועי אלקוקין ימתין על הספסל. שחר פיבן כשיר לאחר שלקראת הדרבי עבר מבחן כשירות וזכה למנוחה של כמה ימים נוספים. מי שנוסף לרשימת הפצועים הכוללת את ארי כהן, רוי קורין ועמית למקין הוא כאמור אנאס מחאמיד שהתלונן על רגישות במפשעה.

ברדה: "לאורך כל הדרך רצינו לשחק בדרבי"

בהפועל ביקשו מהשחקנים לא להתעסק בענייני הדרבי ולדבר עליו כמה שפחות, על מנת להימנע מהסחת דעת. ברדה דיבר עם שחקניו על כך שנתניה התחזקה ומסוכנת מאוד בעיקר בצד ההתקפי. "מכבי נתניה קבוצה מסוכנת וחזקה, יש לה זרים מצוינים וזאת קבוצה שונה מאוד מזו שהייתה לפני כמה חודשים. אנחנו שמים את מה שהיה בדרבי מאחורינו, זה גם מה שעשינו כל השבוע", אמרו בחודורוב.