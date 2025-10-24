יום שישי, 24.10.2025 שעה 17:09
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
256-259פיינורד1
2212-279פ.ס.וו. איינדהובן2
1812-199אלקמאר3
1612-179אייאקס4
1513-149כרונינגן5
1417-259ניימיכן6
1414-179טוונטה אנסחדה7
1311-189אוטרכט8
1313-139פורטונה סיטארד9
1322-139ספרטה רוטרדם10
1215-159הירנביין11
1016-159גו אהד איגלס12
917-89אקסלסיור רוטרדם13
816-109נאק ברדה14
817-99זוולה15
718-129טלסטאר16
716-109וולנדם17
327-79הראקלס אלמלו18

גלוך הופתע מהרמה הנמוכה באימונים של אייאקס

דיווח בהולנד: הישראלי נדהם לרעה בהגעה שלו למועדון הפאר מאמסטרדם, כשאפילו נרשם שהוא תהה ושאל האם הוא התאמן בטעות עם קבוצת המילואים ולא הבוגרת

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

בהולנד סיקרו בהרחבה את היכולת הרעה מאוד של אייאקס תחת המאמן ג’ון הייטינחה, כאשר כתבה ארוכה מאוד ב-ESPN של הולנד בחן את כל האירועים התמוהים שקורים במועדון תחת המאמן. הקבוצה מהבירה במקום הרביעי בליגה אחרי פתיחה נוראית, וגם חטפה 3 הפסדים לא נעימים באלופות, ואחד האירועים שנבחנו קשורים לאוסקר גלוך.

לפי דיווחים בהולנד, גלוך, הרכש הישראלי שנרכש תמורת סכום של מיליוני אירו, הופתע מהרמה הנמוכה של האימונים בקבוצתו החדשה, ואף תהה לאחר אימון הבכורה אם התאמן עם הקבוצה הראשונה או עם קבוצת המילואים של אייאקס. על פי הדיווח, גלוך נדהם מהפער הגדול בין שיטת האימונים באייאקס לבין המשמעת הקפדנית שאליה התרגל ברד בול זלצבורג.

במקביל, בקבוצה דווח על מתיחות בין הקשר קנת טיילור לבין הצוות המקצועי. לפי הפרסומים, הירידה באיכות האימונים תרמה לכך שטיילור דרש לעזוב את המועדון לקראת סיום חלון ההעברות האחרון. הקשר אף התעמת אישית עם המנהל ג'ורדי קרואס, בטענה שהמועדון לא עמד בהבטחות שניתנו לו בשנה שעברה.

למרות עניין שהביעו פורטו ו-ווסטהאם, באייאקס לא אישרו את המעבר ודורשים תמורה גבוהה מהסכומים שהוצעו. גם וולבס האנגלית ניסתה לצרף את הקשר ההולנדי, אך טיילור עצמו לא היה מעוניין במעבר לאנגליה. המתח הגיע לשיאו כאשר אחד מעוזרי המאמן האשים את טיילור ב"חוסר מוטיבציה" במהלך אימון, מה שהוביל לעימות חזיתי בין הצדדים. כתוצאה מכך, הוא תוכנן לפתוח על הספסל במשחק החוץ מול גו אהד איגלס, אך בעקבות פציעות של מיקה גודץ' וברטרנד טראורה, טיילור לבסוף פתח בהרכב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */