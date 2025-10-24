גלוך הופתע מהרמה הנמוכה באימונים של אייאקס

בהולנד סיקרו בהרחבה את היכולת הרעה מאוד של אייאקס תחת המאמן ג’ון הייטינחה, כאשר כתבה ארוכה מאוד ב-ESPN של הולנד בחן את כל האירועים התמוהים שקורים במועדון תחת המאמן. הקבוצה מהבירה במקום הרביעי בליגה אחרי פתיחה נוראית, וגם חטפה 3 הפסדים לא נעימים באלופות, ואחד האירועים שנבחנו קשורים לאוסקר גלוך.

לפי דיווחים בהולנד, גלוך, הרכש הישראלי שנרכש תמורת סכום של מיליוני אירו, הופתע מהרמה הנמוכה של האימונים בקבוצתו החדשה, ואף תהה לאחר אימון הבכורה אם התאמן עם הקבוצה הראשונה או עם קבוצת המילואים של אייאקס. על פי הדיווח, גלוך נדהם מהפער הגדול בין שיטת האימונים באייאקס לבין המשמעת הקפדנית שאליה התרגל ברד בול זלצבורג.

במקביל, בקבוצה דווח על מתיחות בין הקשר קנת טיילור לבין הצוות המקצועי. לפי הפרסומים, הירידה באיכות האימונים תרמה לכך שטיילור דרש לעזוב את המועדון לקראת סיום חלון ההעברות האחרון. הקשר אף התעמת אישית עם המנהל ג'ורדי קרואס, בטענה שהמועדון לא עמד בהבטחות שניתנו לו בשנה שעברה.

למרות עניין שהביעו פורטו ו-ווסטהאם, באייאקס לא אישרו את המעבר ודורשים תמורה גבוהה מהסכומים שהוצעו. גם וולבס האנגלית ניסתה לצרף את הקשר ההולנדי, אך טיילור עצמו לא היה מעוניין במעבר לאנגליה. המתח הגיע לשיאו כאשר אחד מעוזרי המאמן האשים את טיילור ב"חוסר מוטיבציה" במהלך אימון, מה שהוביל לעימות חזיתי בין הצדדים. כתוצאה מכך, הוא תוכנן לפתוח על הספסל במשחק החוץ מול גו אהד איגלס, אך בעקבות פציעות של מיקה גודץ' וברטרנד טראורה, טיילור לבסוף פתח בהרכב.