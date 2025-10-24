יום חמישי, 12.02.2026 שעה 01:26
ליגה יוונית 25-26
4813-3720א.א.ק. אתונה1
4610-3820אולימפיאקוס2
4513-4119פאוק סלוניקי3
3825-4920לודיקוס4
3221-2819פנאתינייקוס5
2620-1720אריס סלוניקי6
2529-1920וולוס7
2433-2519אופי כרתים8
2024-1920אטרומיטוס9
1930-2419קיפיסיאס10
1932-1920לאריסה11
1833-1920פאנטוליקוס12
1630-1820אסטרס טריפוליס13
850-1020פאנסרייקוס14

רפא בניטס חתם בפנאתינייקוס ועשה היסטוריה

המאמן הוותיק, שזכה לפני יותר מעשרים שנה עם ליברפול בליגת האלופות, הצטרף לקבוצה ה-17 בקריירה שלו ויהפוך למאמן היקר ביותר אי פעם בליגה היוונית

|
רפא בניטס (IMAGO)
רפא בניטס (IMAGO)

אחרי 19 חודשים ללא קבוצה, רפא בניטס יכול לכתוב לעצמו פרק חדש בסיפור חייו, כשאחרי קריירה ענפה בת יותר משלושים שנה, המאמן בן ה-65 חתם בפנאתינייקוס, שהפכה לקבוצה ה-17 אותה הוא מאמן לאורך ההיסטוריה.

הספרדי, שנכנס כבר להיכל התהילה של הכדורגל כשהוא היחיד אי פעם כשזכה בליגת האלופות, גביע אופ”א (המתכונת הישנה של הליגה האירופית), הסופר קאפ האירופי וגביע העולם למועדונים, הצליח לחתום את שמו בכדורגל היווני עוד לפני שעמד על הקווים אפילו פעם אחת, כשיהפוך למאמן היקר ביותר בהיסטוריה של הליגה. במהלך תקופתו ירוויח כ-3.5 מיליון אירו לעונה.

המאמן, שלא אימן מאז שפוטר מסלטה ויגו במרץ 2024, חתם לשנתיים באימפריה היוונית שניצבת במקום השביעי בליגה. לפני כן זכה לעבוד בין היתר בליברפול וריאל מדריד, עימן הוא הכי מזוהה, כמו גם באינטר, צ’לסי, נאפולי וניוקאסל.

