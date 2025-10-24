יריבו של דולגופיאט מפאריס זכה באליפות העולם

בהיעדרו של אלוף העולם ארטיום דולגופיאט שלא היה יכול להגן על תוארו בגלל החלטה פוליטית של המארחים, היום (שישי) נקבע אלוף עולם חדש בתרגיל הקרקע במסגרת אליפות העולם בהתעמלות מכשירים שנערכה בג'קרטה שבאינדונזיה.

בגמר תרגיל הקרקע, ג'ייק ג'רמן הבריטי זכה במדליית הזהב והפך לאלוף העולם החדש עם תרגיל מצוין שהביא לו 14.866 נקודות. אחריו סיימו לוק וויינהאוס הבריטי עם ציון של 14.666 שהביא לו את מדליית הכסף וקרלוס יולו הפיליפיני שסיים שלישי עם 14.533 נקודות.

על הנייר, דולגופיאט היה מסוגל להתמודד שוב על מדליית הזהב, משום שכיוון לתרגיל שיביא לו מעל 15.000 נקודות לו היה מבצע אותו בצורה חלקה. אגב, אלוף העולם החדש, ג'רמן, סיים באולימפיאדת פאריס 2024 אחרי דולגופיאט שזכה במדליית הכסף, כי הבריטי זכה במדליית הארד האולימפית בקרקע.