"יהיו השלכות חמורות לאמירות של לאמין ימאל"

לא רגוע בספרד לקראת הקלאסיקו הגדול בין ריאל מדריד לברצלונה, שישוחק ביום ראשון הקרוב (17:15, שידור חי בערוץ ONE) בסנטיאגו ברנבאו. הכישרון הגדול בעולם, לאמין ימאל, התראיין ואמר בחצי הומור לפני המשחק “ריאל מדריד גנבים ומתלוננים”, והאירוע לא התקבל בכלל בבירת ספרד ובספרד באופן כללי.

רוברטו גומס, שתמיד ידוע בישירותו ובחוסר הסינון שלו, הצית את תוכנית הבוקר לה טריבו עם ביקורת חריפה כלפי לאמין ימאל בעקבות דבריו לפני הקלאסיקו מול ריאל מדריד. בשיחה עם ראול וארלה, הפרשן טען כי ההצהרה של שחקן בארסה הייתה "בלתי הולמת לחלוטין". לדבריו: "מה שלאמין אמר זה דבר חמור מאוד. יהיו לזה השלכות חמורות, קודם עליו, ואחר כך על חבריו לקבוצה”.

העיתונאי הזכיר כי ערב קלאסיקו, לכל אמירה של שחקן יש השפעה עצומה: "בימים שלפני משחק לוהט כזה, צריך להיזהר מאוד. מה שלאמין אמר זה משהו שהוועדה נגד האלימות צריכה להתערב בו”, אמר גומס, תוך שהוא מדגיש שגם המועדון וגם המאמן צריכים לפעול: "ברצלונה צריכה להזהיר אותו, בין אם בפומבי ובין אם באופן פרטי, אבל אסור להתעלם מזה”.

לדברי גומס, החלוץ הצעיר של בארסה עשה טעות שעלולה להרוס את אווירת המשחק: "אלה אמירות חמורות מאוד שמלבות את הקלאסיקו. בנוסף, הן פוגמות ברגע יפהפה של כדורגל, כמו זה שחווינו עם יאגו אספאס בבלאיידוס," אמר בצער. גומס גם הזהיר שהדברים של לאמין ימאל עלולים לפגוע במערכת היחסים שלו עם אוהדי ריאל מדריד: "לאמין הוא שחקן שאפילו זכה למחיאות כפיים בברנבאו, אבל אוהדי ריאל מדריד לא ישכחו את זה לעולם. 'לגנוב' זו מילה נוראית, ואי אפשר לומר דבר כזה," הדגיש העיתונאי.

ראול וארלה הסכים עם קולגו ואף הרחיב את הביקורת, כשהתייחס לפרופיל התקשורתי של השחקן: "יש לו את האפשרות להיות מסי, אבל נראה שלאמין רוצה להיות פיקה, ואני חושב שהוא טועה," אמר המנחה, כשהוא מתייחס לטון ולסגנון התקשורת של הכוכב הצעיר ברשתות החברתיות. וארלה הוסיף כי גם אם השיחה עם איבאי יאנס הייתה קלילה ובלתי רשמית, אין בכך כדי להצדיק את דבריו: "לאמין נסחף באווירה ובסלנג של האינטרנט, אבל למילים שלו יש השלכות. זה לא עניין של איסור, אלא של הבנה – להבין את המשקל שיש לדברים שאתה אומר”, הסביר.