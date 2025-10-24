קנאן יילדיז וארדה גולר נחשבים לתקווה הגדולה של הכדורגל הטורקי. השני נמצא בריאל מדריד, והראשון, שמשחק ביובנטוס, כבר מנהיגע את הקבוצה ומבוקש על ידי מועדונים רבים מהבכירים באירופה.

הגברת הזקנה מתכננת לבנות סביבו קבוצה, אך היא מודעת לעניין סביב הכוכב שכבר הוכיח את הפוטנציאל הגדול שגלום בו מול ריאל בליגת האלופות, באיטליה ובגביע העולם למועדונים. הדרישה עבורו, צפויה להיות לפחות 100 מיליון אירו.

סוכן השחקנים והמתווך האיטלקי ג’ובאני בראנקיני חשף בראיון כי מאמן ריאל מדריד, צ’אבי אלונסו, רוצה אותו בקבוצה הלבנה: “צ’אבי אלונסו רוצה את יילדיז בריאל מדריד. צ’אבי מוכן לוותר על כל אחד כדי להחתים אותו, חוץ מאמבפה. יובנטוס דורשת כרגע 100 מיליון יורו”.

צ'אבי אלונסו, מוכן לוותר על כל אחד כדי להחתים אותו (IMAGO)

המאמן והשחקן לא מכירים מהיום. עוד כשאלונסו שיחק בבאיירן מינכן ויילדיז רק היה באקדמיה לנוער של הבווארים, הספרדי הכיר את מי שנחשב לכישרון עולה עוד מגיל צעיר מאוד.

גם השחקן הטורקי דיבר על הבלאנקוס והביע את התרגשותו: “כל ילד חולם לשחק באצטדיון הזה (הברנבאו). אני חושב שהוא אחד היפים בעולם, והיכולת לשחק שם עכשיו היא כמו חלום שמתגשם. להתמודד מול מועדון כמו ריאל מדריד בליגת האלופות זה פשוט מדהים”.

האם דרישתו של אלונסו והרצון של השחקן יעמדו מול תג המחיר הנוקשה של יובנטוס והרצון לשמור את השחקן אצלם? טרם ברור, אך מה שבטוח הוא שלא משנה איפה ישחק, יילדיז יהיה מהשחקנים המרתקים בכדורגל בשנים הקרובות.