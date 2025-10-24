יום שישי, 24.10.2025 שעה 16:02
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

התנאים שהציב אנדריק לריאל מדריד כדי לעזוב

הברזילאי שלא זוכה לקרדיט מצ'אבי אלונסו ועדיין לא שיחק דקה העונה מסכים לחפש קבוצה אחרת בהשאלה בינואר, אך רק אם הבלאנקוס יעמדו בתנאים מסוימים

אנדריק (IMAGO)
אנדריק (IMAGO)

אנדריק הוא שחקן השדה היחיד בריאל מדריד שטרם שיחק דקה אחת העונה תחת צ’אבי אלונסו. ב’מארקה’ דווח השבוע כי הברזילאי שוקל למצוא קבוצה אחרת, וכעת לפי דיווח של ‘ESPN’, השחקן הציב כמה תנאים לקבלת מעבר כזה.

לאחר שנפסלה האפשרות לחזור לברזיל, התנאי הראשון הוא שהקבוצה החדשה תהיה מועדון אירופי תחרותי מאוד. עם זאת, הדיווח מוסיף פרטים נוספים, ובראשם הדרישה שהמועדון ישחק באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה: אנגליה, ספרד, איטליה, גרמניה או צרפת.

האפשרות לעבור לפורטוגל אינה נשללת, אך רק אם מדובר באחת משלוש הגדולות, בנפיקה, פורטו או ספורטינג ליסבון, ובלבד שהיא משתתפת במפעלים האירופיים המרכזיים.

אנדריק (IMAGO)אנדריק (IMAGO)

המטרה של אנדריק וסוכניו היא למצוא קבוצה המדורגת בצמרת הליגה שלה, ואם אפשר, גם כזו שמשחקת בסגנון התקפי ודומיננטי. הרעיון הוא שאנדריק ישתלב בקבוצה יוזמת, דבר שיתאים לו מבחינה מקצועית כחלוץ.

רוצה להיות בסגל למונדיאל

אנדריק מודע לכך שסיכוייו להשתתף במונדיאל 2026 עלולים להתפוגג אם יישאר במצבו הנוכחי בריאל מדריד. גם המועדון לא פסל השאלה, אך לשני הצדדים ברור שכל החלטה תלויה בהבטחת המשכיות ודקות משחק. בקיץ האחרון בחן אנדריק מספר אפשרויות, ובספרד אף עלתה האפשרות שיעבור בתוך הליגה לקבוצה אחרת, אך זו נשללה לבסוף.

בנוסף, הברזילאי חווה תקופה קשה כשהחמיר את פציעתו באליפות העולם לקבוצות, ורק ב־19 בספטמבר נכלל לראשונה בסגל של צ’אבי אלונסו.

