כתומה מבושה: בני יהודה הפסידה 3:1 למודיעין

המזור העשירי של הליגה הלאומית שוחק היום (שישי) בצהריים, ואיזה דרמות ותוצאות מדהימות קיבלנו. במוקד, בני יהודה ספגה 3:1 מעירוני מודיעין. בנוסף, מכבי פתח תקווה ניצחה 2:3 את הפועל עפולה, הפועל כפר סבא גברה 1:3 על הפועל כפר שלם, הפועל ראשון לציון הביסה 1:4 את הפועל רמת גן, מכבי הרצליה ומ.ס כפר קאסם נפרדו ב-1:1, הפועל חדרה ניצחה 2:3 את מ.ס קריית ים, הפועל נוף הגליל והפועל עכו סיימו ב-1:1, ומכבי יפו גברה 1:2 על הפועל רעננה.

עירוני מודיעין – בני יהודה 1:3

הכתומים העמיקו את המשבר. אחרי ההשפלה נגד מכבי פ”ת באמצע השבוע, הקבוצה מהשכונה ספגה עוד הפסד חמור מבחינתה נגד העולה החדשה. המארחת הבקיעה פעמיים במחצית הראשונה, כשבן יחזקאל וירין מחלוף ניצלו את ההגנה החלשה של החבורה של דגו. בחצי השני, מודיעין שמה את השלישי, כשמחלוף השלים צמד. תמיר ברמן השאיר את בני יהודה בעשרה שחקנים שדווקא אז הראתה סימנים לחזרה, עם שער דני עאמר שכאמור לא הספיק.

דקה 16, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:1: הפתעה או שלא? כדור שנכנס לרחבה מצא את ראשו של בן יחזקאל, שנגח פנימה.

בן יחזקאל (רועי כפיר)

בן יחזקאל בטירוף (רועי כפיר)

בן יחזקאל מאושר (רועי כפיר)

דקה 33, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:2: מה קורה פה? ירין מחלוף ניצל הגנה רעה של הכתומים כשסיים מקרוב עם רגל שמאל.

ירין מחלוף כובש (רועי כפיר)

ירין מחלוף כובש (רועי כפיר)

דקה 53, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:3: זאת כבר תבוסה! ירין מחלוף עם צמד אחרי שעט על הריבאונד מניסיון לכדור עומק. בני יהודה מתרסקת.

שחקני עירוני מודיעין מאושרים (רועי כפיר)

ירין מחלוף מאושר (רועי כפיר)

שחקני עירוני מודיעין חוגגים (רועי כפיר)

דקה 68: תמיר ברמן קיבל צהוב שני אחרי משיכה בחולצה. בני יהודה בעשרה שחקנים.

תמיר ברמן מקבל את הכרטיס האדום (רועי כפיר)

דקה 70, שער! בני יהודה צימקה ל-3:1: המחליף דני עאמר קיבל את הכדור לעומק, וסיים מזווית קשה עם רגל שמאל.

שחקני בני יהודה ממהרים לחדש את המשחק (רועי כפיר)

מסאי: ״אני לא לוזר ואפס שילך אחרי תבוסה״

הפועל עפולה – מכבי פתח תקווה 3:2

המלאבסים הגיעו כקבוצה בכושר הטוב בליגה, ואף הצליחו לעלות ליתרון כפול במחצית הראשונה משער של חוסה קורטס שהמשיך לפרוח, ועצמי של ירין בריק. ארבע דקות לחצי השני, הצפוניים הצליחו לצמק עם גול של יניב מזרחי, ובדקה ה-69 הם אף השוו מחופשית של בריק. בדקה ה-89, עידן דהן כבש את שער הניצחון הדרמטי עבור האורחת.

דקה 41, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: חוסה קורטס המשיך את כושרו המצוין, כשנשלח לעומק וסיים לפינה הרחוקה.

דקה 44, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:2: קרן עלתה לתוך הרחבה, וירין בריק שניסה להרחיק סיים לשערו הוא.

דקה 49, שער! הפועל עפולה צימקה ל-2:1: יניב מזרחי בעט מחוץ לרחבה, הכדור פגע בהגנה והטעה את השוער, ונכנס לרשת.

דקה 69, שער! הפועל עפולה השוותה ל-2:2: וואו! המארחת קיבלה כדור חופשי, כשיניב בריק שלח אותו בצורה אדירה לרשת.

דקה 89, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-2:3: איזה גול! עידן דהן הסתובב עם הכדור ושלח לחיבורים פצצה מתוך הרחבה.

הפועל כפר שלם – הפועל כפר סבא 3:1

הירוקים מהשרון הצליחו לעצור את רצף שלושת המשחקים שלהם ללא ניצחון, עם שלושער אדיר של מוגמט אברהמס. בדקה ה-13, הוא כבש את הראשון שלו, כשבדקה ה-65 הכפיל עבור האורחת. 11 דקות לאחר מכן, שם את השלישי ובדקה ה-79, שלומי אזולאי רק צימק.

דקה 13, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: מוגמט אברהמס קיבל את הכדור בעומק וסיים פנימה עם רגלו הימנית.

דקה 65, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:2: אברהמס השלים צמד, אחרי שחטף ודהר כל הדרך לשער, עד שסיים מקרוב.

דקה 76, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:3: אברהמס קיבל את הכדור בקצה הרחבה, שלח אותו לחיבורים הרחוקים והשלים שלושער ענק.

דקה 79, שער! הפועל כפר שלם צימקה ל-3:1: המארחת קיבלה פנדל, שלומי אזולאי לא התבלבל ושלח את הכדור פנימה.

הפועל ראשון לציון – הפועל רמת גן 1:4

ספתח מוצלח ליו"ר החדש של הקבוצה אלי סניור, הקבוצה מעיר היין צמצמה את הפער מהמקומות שמובילים לליגת העל ועלתה למקום השלישי, בזכות ניצחון גדול על האורדונים, שמצידם ממשיכים לדשדש במרכז הטבלה ולא מצליחים להצטרף למאבק על העליה. הקבוצה של דוד מרטן פתחה את מבול השערים כבר בדקה ה-16, כשאוצ’ואצ’י ניצל טעות בהגנה וכבש, מונדזקה השלים צמד (30,55) ומוחמד סבאח קבע את תוצאת המשחק בדקה ה-90+4. דוד אסקה רק צימק (47).

דקה 16, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:1: טעות בהגנה של האורדונים הובילה לחטיפה של דור ג’אן ומסירה לאוצ’ה אוצ’ואצי שכבש מקרוב.

דקה 30, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:2: מתפרצת לתפארת של המארחת, אותה סיים לירוי מונדזנגה.

דקה 47, שער! הפועל רמת גן צימקה ל-2:1: הרמה עלתה מצד ימין לפינה הרחוקה, שם היה דוד אסקה שנגח פנימה.ֿ

דקה 55, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-1:3: עוד מתפרצת של הכתומים, כשהכדור הגיע למונדזנגה, שהשלים צמד.

דקה 90+4, שער הפועל ראשון לציון עלתה ל-1:4: גול זהה לקודמים! שוב מתפרצת, הפעם זה היה מוחמד סבאח שסיים בשער ריק מהלך גדול.

מכבי הרצליה – מ.ס כפר קאסם 1:1

הצהובים מהשרון הצליחו להינצל מהפסד ראשון מאז אוגוסט בזכות פנדל בתוספת הזמן, ושמרו על המקום השני. הקבוצה של טאלב טוואטחה פספסה הזדמנות גדולה להיצמד למרחק של 2 נקודות מהמקומות שמובילים לליגה הבכירה. אדהם סואעד כבש ראשון (78) לאחר הגבהה מנקודת הקרן. בדקה ה-90 המארחת קיבלה פנדל ואור אוסטיינד לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת.

דקה 78, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1: קרן עלתה לתוך הרחבה ולאחר בלבלה הגיעה למחליף אדהם סואעד, שסיים יפה פנימה.

דקה 90+3, שער! מכבי הרצליה השוותה ל-1:1: איזו דרמה! הצהובים זכו בפנדל עמוק בתוספת הזמן, המחליף אור אוסטיינד כבש.

מ.ס קריית ים – הפועל חדרה 3:2

החבורה של מנשה זלקה הייתה בפיגור 2:1 בדקה ה-89, אבל צמד שערים בדקות הסיום העניקו את שלוש הנקודות לאורחת. הקבוצה של מאור סיסו השלימה הפסד רביעי ברציפות בכל המסגרות, ואחרי פתיחת עונה מסחררת היא בירידה חדה. כבר אחרי חצי שעה של משחק, המארחת כבשה פעמיים מרגליהם של שמעון דניאל (28) וברק אביתר (30), חדרה צימקה עוד לפני המחצית עם שער של לאדגי מלה (41), ואחרי כרטיס אדום לזכותו של יובל כהן (62), אנסוני פריאס כבש (89) ושלומי אזולאי סחט פנדל, כבש אותו (90+6) והשלים את המהפך.

דקה 28, שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-0:1: שמעון דניאל סיים מול שער חשוף אחרי כדור רוחב.

דקה 30, שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-0:2: עוד אחד למארחת! הפעם זה היה ברק אביתר שהפציץ כדור שטוח מרחוק עם השמאלית.

דקה 42, שער! הפועל חדרה צימקה ל-2:1: כדור רוחב מצד ימין הגיע ללאדגי מלה, שסיים מול שער חשוף.

דקה 62: יובל כהן השאיר את קריית ים בעשרה שחקנים אחרי כניסה לא אחראית.

דקה 89, שער! הפועל חדרה השוותה ל-2:2: אנסוני פריאס קיבל את הכדור ושלח חץ גדול לפינה הרחוקה.

דקה 90+6, שער! הפועל חדרה עלתה ל-2:3: הנה המהפך! האורחת קיבלה פנדל אותו סחט שלומי אזולאי, שגם ניגש לנקודה ובעט פנימה.

הפועל נוף הגליל – הפועל עכו 1:1

הקבוצה של אלון זיו לא הצליחה לצאת מהמקום האחרון למרות ששיחקה יותר מחצי שעה נגד עשרה שחקנים של האורחת. איציק טוויזר וחניכיו לא הצליחו לשמור על היתרון המוקדם שהשיגו. בדקה ה-20 ישראל פחימה מצא את הרשת, מיד לאחר מכן פטר סמואל השווה (21) ולמרות כרטיס אדום לאשרף רבאח (58) התוצאה נשארה בעינה עד לסיום.

דקה 20, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:1: ישראל פחימה מצא את הרשת מרחוק עם רגל שמאל.

דקה 21, שער! הפועל נוף הגליל השוותה ל-1:1: זה היה מהיר! פטר סמואל השווה באופן מהיר בשער חשוף.

דקה 58, כרטיס אדום להפועל עכו, אשרף רבאח הורחק.

הפועל רעננה – מכבי יפו 2:1

הקבוצה של איציק ברוך הצליחה להשיג את הניצחון השני שלה העונה בליגה, מנגד האדומים מהשרון לא לנצל פנדל שקיבלה ולהשיג ניצחון שני ברציפות לראשונה העונה. דן סירקיס כבש ראשון (22), שתי דקות לאחר מכן המארחת קיבלה פנדל אבל דור כוכב החמיץ. האורחת הכפילה את היתרון מרגלו של אבי תורג’מן (34), יהאב אבו אלשיך רק צימק (49)

דקה 22, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: דן סירקיס נגח מקרוב אחרי הרמה שעלתה מצד שמאל.

דקה 24: המארחת קיבלה פנדל, אך דור כוכב בעט לא טוב והחמיץ.

דקה 34, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:2: קרן עלתה לתוך הרחבה, כשנגיחה הלכה לרגלו של אבי תורגמן, שבעט חצי וולה מקרוב לרשת.

דקה 49, שער! הפועל רעננה צימקה ל-2:1: יהאב אבו אלשיך המחליף כבש מהנקודה הלבנה