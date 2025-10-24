יום שישי, 24.10.2025 שעה 21:20
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

איקר קסיאס: מוריניו? כמו חברה מלפני 20 שנה

שוער ריאל מדריד לשעבר סיפר בפודקאסט שלו כי פגש ושיתף פעולה לפני כמה חודשים בלבד עם המאמן הפורטוגלי במסגרת סרט דוקומנטרי שייצא לאור בסוף השנה

מוריניו וקסיאס (IMAGO)
מוריניו וקסיאס (IMAGO)

היחסים בין איקר קסיאס לז’וזה מוריניו סימנו את אחת התקופות המתוחות והשנויות ביותר במחלוקת בתולדות ריאל מדריד. בתקופת כהונתו של המאמן הפורטוגלי (2010–2013), המועדון חווה פילוג פנימי עמוק, הן בחדר ההלבשה והן בקרב האוהדים. קסיאס, קפטן ריאל וסמלה הגדול, עבר מלהיות אחד השחקנים המכובדים ביותר למרכזו של עימות תקשורתי ואישי עם מאמנו. מוריניו, הידוע באופיו התקיף ובגישתו התקיפה, לא היסס לבקר את השוער בפומבי, דבר שהוביל לקרע קשה לתיקון.

השוער הספרדי, ברוגע האופייני לו, הודה עם הזמן שגם הוא עשה טעויות באותה תקופה, במיוחד בכך שלא ניגש ישירות לשוחח עם המאמן. "מה שהייתי צריך לעשות הוא ללכת למשרד שלו ולדבר איתו, ואני מצטער שלא עשיתי את זה", הודה קסיאס, בהתייחסו לחוסר התקשורת ביניהם. למרות זאת, הוא מדגיש שניסה להימנע מ"ליצור קרקס גדול ממה שכבר היה", ושמר על איפוק נוכח הביקורות והמתקפות הציבוריות. מנגד, גם מוריניו הודה בדיעבד כי "התקשורת בינינו לא הייתה חשובה במיוחד", ובכך רמז שגם הוא נושא באחריות להתדרדרות היחסים.

המתח גבר כשקסיאס הואשם בכך שהיה "חפרפרת" בחדר ההלבשה, כביכול מדליף מידע לתקשורת. "הוא האשים אותי שאני חבר של עיתונאים, אבל זה לא הגיע לרמה של הדלפות", סיפר השוער לשעבר. ההאשמה פגעה בו עמוקות, וחבריו לנבחרת ספרד דאז, צ’אבי וג’רארד פיקה, שהיו יריבים במפגשי הקלאסיקו, אך חברים קרובים שלו, הזכירו כמה קשה היה לו באותה תקופה. "הייתה מלחמה פנימית וקראו לו חפרפרת וכל מיני דברים", סיפר צ’אבי, בעוד שפיקה הוסיף: "הכוחות עמדו לצד מוריניו, ואיקר נותר חשוף וחסר הגנה".

זז'וזה מוריניו ואיקר קסיאס (רויטרס)

"הוא התקשר אליי לפני פחות משנה"

במהלך הפודקאסט Bajo Los Palos by Flexicar, קסיאס שוחח עם די.ג’יי מאריו על המאמן הפורטוגלי. "היה לי טוב עם מוריניו, זו הייתה תקופה יפה, אבל ריאל מדריד מעל כולנו", אמר מאריו. קסיאס שאל: "עכשיו כשהוא חזר לבנפיקה, איך אתה רואה את זה?"

"אני לא אוהב לראות את מוריניו בליגה הטורקית. אני רוצה לראות אותו בתמונה הגדולה", ענה היוטיובר, ואז הוסיף: "לא קורה לך עם אנשים שאחרי שנים אתה שוב נקשר אליהם רגשית? פעם זה נרגע, ואז עם הזמן אתה מתמלא נוסטלגיה וחוזר לחבב אותם. ככה זה היה איתו?" שאל מאריו.

בתגובה סיפר קסיאס כי פגש את מוריניו שוב לפני פחות משנה, במהלך צילומים לסרט דוקומנטרי, פגישה שהוכיחה כי השניים השלימו וכי היחסים ביניהם כיום טובים. "אנשים נשארים עם השנאה, אבל עם הזמן הכל משתנה", הסביר קסיאס. הוא הודה כי הקשר ביניהם היה "אהבה-שנאה", אך כיום הוא מסתכל עליו בנוסטלגיה וללא טינה. "זה כמו חברה מלפני 20 שנה, אתה רואה אותה אחרת", הוסיף בצחוק, והבהיר כי העבר מאחוריהם.

זז'וזה מוריניו ואיקר קסיאס בריאל מדריד (רויטרס)

כיום נראה ששני הצדדים השלימו עם העבר. קסיאס שומר על כבודו של מוריניו, ומודה כי למרות העימותים, התקופה ההיא הייתה תקופת צמיחה אישית ומקצועית עבורו. "זו הייתה תקופה טובה, אבל ריאל מדריד מעל הכל", סיכם.

