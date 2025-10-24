ביטון: ניצחון מול בית"ר יעיף אותנו למעלה בטבלה

הפועל חיפה, שנמצאת במומנטום חיובי ביותר, תארח מחר (שבת, 19:15) בסמי עופר את בית"ר ירושלים השלישית בטבלה. סאנה גומז יחזור להרכב בזמן שרועי זקרי ואורן ביטון יהיו בספסל, והקשר אופק ביטון אמר לקראת המפגש: “נקלטתי מצוין בהפועל חיפה ואנחנו רוצים המשכיות גם מול בית"ר”.

עוד אמר: “ניצחון מול בית"ר יכול להעיף אותנו קדימה בטבלה. אנחנו מחכים לאוהדים שלנו שיבואו ויעודדו מחר כי בלעדיהם אנחנו שום דבר". המאמן גל אראל הוסיף: "אנחנו מכוונים גבוה ומכירים היטב את פילוסופיית המשחק של בית"ר, שלוחצת גבוה. למדנו אותם ונבוא הכי מוכנים שניתן”.

המועדון יקיים לפני המשחק מחר מול בית”ר ירושלים טקס לזכרם של תשעה מבוגרי הפנימייה הצבאית לפיקוד בחיפה שנפלו במלחמת "חרבות ברזל": רס"ן אריאל בן משה, רס"ן רועי צ'אפל, רס"ן רועי מלדסי, רס"ן ג'מאל עבאס, רס"ן נתי אלפסי, סגן דקל סוויסה, סמל ראם בטיטו, רס"ן עודד פרוכטר, סרן בן ציון פלח, זיכרונם לברכם.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

כמו כן, המועדון יארח במשחק את 170 חניכי הפנימייה ואת סגל הפיקוד. הפנימייה הצבאית לפיקוד שליד ביה"ס הריאלי העברי בחיפה נוסדה לפני 70 שנה ע"י, דוד בן-גוריון. לפנימיות הצבאיות למעלה מ-2,700 בוגרים ובהם 2 רמטכ"לים, ראש המוסד, 13 אלופים ומאות רבות של קצינים בדרגות הבכירות ביותר בצה"ל. הצפי הוא לעשרת אלפים אוהדים מחר משני המחנות.