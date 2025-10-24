הגיע עם בנו של רונאלדו - ומתאמן עם הבוגרים

בסיום קיץ 2021, כריסטיאנו רונאלדו השלים את חזרתו למנצ'סטר יונייטד מיובנטוס, ויחד איתו נחת באקדמיה של השדים האדומים גם בנו. לצידו הופיע נער צעיר וקטנטן שאיש לא הכיר. שמו ג’יי.ג’יי גבריאל, ואמש הוא השלים את האימון הראשון שלו תחת רובן אמורים, בגיל 15 בלבד.

הוא נולד באנגליה בשנת 2010, אך מחזיק בדרכון אירי, ולא נדרש זמן רב עד שכבש את מאמני קבוצות הנוער. במתחם האימונים של קרינגטון מודעים היטב לכך שיש בידיהם יהלום אמיתי. בעונה שעברה, בגיל 14 בלבד, כבר שיחק שלושה משחקים במדי קבוצת עד גיל 18 של מנצ'סטר יונייטד, וכבש שלושה שערים.

למעשה, הוא הפך לשחקן הצעיר ביותר שכבש אי פעם בקבוצת הנוער של המועדון. עוד לפני כן, בפברואר האחרון, המאמן טום קרטיס זימן אותו לבכורה בנבחרת אנגליה עד גיל 15, שם רשם כבר שישה משחקים. העונה, מי שמוכר לאוהדים, דארן פלטשר, נשאר לעבוד בצוות של קבוצת הנוער עד גיל 18, ושם גבריאל שובר שיאים: שבעה שערים בששת משחקיו הראשונים העונה. הוא אף ערך הופעת בכורה בקבוצת עד גיל 19.

בספטמבר האחרון, עוד לפני יום הולדתו ה-15, אתר GOAL דיווח כי חברת נייקי החתימה אותו על חוזה החסות הגדול ביותר שנחתם אי פעם עם נער, שובר את השיא של ניימאר מתקופתו בסנטוס. בנייקי רוצים להפוך אותו לאייקון הבא של המותג, והם עובדים איתו מאז שהיה ילד.

הסטורי של גבריאל (צילום מסך)

"אני נרגש להודיע שחתמתי על חוזה ארוך טווח עם נייקי. אני מצפה לעתיד עם המותג שאני איתו מאז גיל 11", כתב בחשבון האינסטגרם שלו. מרקוס רשפורד הגיב לו: "מאחל לך בהצלחה, ותודה שבעטת איתי פנדלים לאחרונה". לפי דיווח של ה-BBC, שאושר גם על ידו בסטורי באינסטגרם, הוא לקח חלק באימון שלפני המשחק הקרוב מול ברייטון, שכלל משחק פנימי של 11 על 11.

יהיו בוודאי אוהדים של מנצ'סטר יונייטד שתוהים אם יוכל לערוך בכורה כבר העונה, אך תקנון הפרמייר ליג ברור בנושא: כפי שהיה במקרה של מקס דאומן (ארסנל) בעונה שעברה, הוא לא יוכל לשחק משום שעליו להיות בן 15 לפני פתיחת העונה, והוא חגג 15 רק ב-6 באוקטובר.

במועדון, ובעיקר ג’ייסון ווילקוקס (מנהל הקבוצה), שומרים עליו בקפדנות, והוא כבר נחשב לדמות קבועה בשורה הראשונה באולד טראפורד במשחקי הקבוצה הבוגרת. בקרוב, הוא יהיה זה שנהנה על כר הדשא בעצמו.