חיכיתם לזה: ההרכבים המשוערים לקלאסיקו הענק

הקלאסיקו הגדול מעבר לפינה. ביום ראשון ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE) תגיע ברצלונה לסנטיאגו ברנבאו לפגש לוהט נגד ריאל מדריד הראשונה של צ’אבי אלונסו. המנג’רים בפנטזי יודעים שהכל יכול לקרות במפגשים מהסוג הזה ובחירה בכל שחקן מהקטלונים והבלאנקוס היא הימור. לפניכם ה-11 המשוערים למשחקי המחזור עשירי בלה ליגה.

ריאל סוסיאדד - סביליה (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, דולייה צ'לטה-צאר (ג’ון מרטין), איגור סובלדייה, סרג’י גומז, יון גורוצ'אטגי, קרלוס סולר (ברייס מנדס), יאנחל הררה, גונסאלו גדש, אנדר בארנצ'אה ומיקל אויארסבאל.

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חוסה אנחל קארמונה, פביו קרדוסו, מרקאו, גבריאל סואסו, לוסיאן אגומה, ג’יבריל סו (קיקה סאלאס), נמניה גודל, אלכסיס סאנצ’ס (חואנלו, ענאן יאנוזאי), רובן ורגאס ואיסאק רומרו (אקור אדאמס).

עשה הרבה צרות לברצלונה. אלכסיס סאנצ'ס (La Liga)

ג'ירונה - אוביידו (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, ארנאו מרטינס (הוגו רינקון), ויטור רייס, דיילי בלינד, אלכס מורנו, אקסל ויטסל, איבן מרטין, כריסטיאן פורטו, ג’ואל רוקה, בריאן חיל ו-ולדיסלב ואנאט.

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ’ו וידאל, אריק ביילי, דויד קרמו, רחים אלחסן, סנטיאגו קולומבטו, לאנדר דנדונקר, הייסם חסן, איליאס שיירה, אלכס פורס (סולומון רונדון) ופדריקו ויניאס.

ויטור רייס (IMAGO)

אספניול - אלצ'ה (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, לאנדרו קאבררה, קלמנס רידל, קרלוס רומרו, טייריס דולאן, אדו אקספוסיטו, פול לוזאנו, פרה מייה, רוברטו פרננדס וקיקה גארסיה.

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה, אלברו נונייס, ויקטור צ’וסט, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, חרמן ואלרה, אלייש פבאס, רודריגו מנדוסה, מרטים נטו, אנדרה סילבה ורפא מיר.

פרה מייה חוגג (IMAGO)

אתלטיק בילבאו - חטאפה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, אייטור פארדס (אמריק לאפורט), דני ויויאן, אדאמה בואירו, מיקל חאורגיסאר, אויאן סאנסט, איניגו רואיס דה גלארטה, אלכס ברנגר, ניקו וויליאמס וגורקה גורוסטה (רוברטו נבארו).

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, חואן איגלסיאס (עבד אל-אבקאר), דז’נה דקונם, דומיניגוש דוארטה, דייגו ריקו, לואיס מייה, מריו מרטין, מאורו ארמבארי, אדריאן ליסו ובורחה מיוראל.

בורחה מיוראל חוגג (La Liga)

ולנסיה - ויאריאל (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, תיירי קוראה, ססאר טארגה, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה, לואיס ריוחה, פפלו, חאבי גרה, דייגו לופס, ארנו דאנג’ומה והוגו דורו (דני ראבה).

ההרכב המשוער של ויאריאל: ארנאו טנאס, סנטיאגו מוריניו, רנאטו וייגה (חואן פוית’), רפא מארין, סרג'י קרדונה, ניקולה פפה (איליאש אחומאש), פאפה גיי (סנטי קומסנייה), דני פארחו, אלברטו מוליירו, איוסה פרס (ג’רארד מורנו) וז'ורז' מיקאוטאדזה.

סולומון לא צפוי לפתוח, ז'ורז' מיקאוטאדזה בהתקפה (IMAGO)

מיורקה - לבאנטה (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומן, פבלו מפאו, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, יוהאן מוחיקה, סרג’י דארדר, מאנו מורנאלס, סאמו קוסטה, יאן וירג'יל, מתאו ג’וסף ו-ודאט מוריצ’י.

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, אדריאן דה לה פואנטה, מאנו סאנצ’ס, אונאי ונסדור, קווין אריאגה, רוג’ר ברוגה, פבלו מרטינס, איבן רומרו ואטה איונג.

אטה איונג (IMAGO)

ריאל מדריד - ברצלונה (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, ג’וד בלינגהאם, פרנקו מסטנטואונו (אדוארדו קמאבינגה), ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

ההרכב המשוער של ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז'ול קונדה, פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, פדרי, פרמין לופס, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ופראן טורס (מארק קסאדו).

בספק לקלאסיקו. אם לא יפתח - פליק ישנה מערך? טורס (IMAGO)

אוססונה - סלטה ויגו (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, איקר בניטו (מוי גומס), אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חורחה אראנדו (מוי גומס), אבל ברטונס, מוי גומס (לוקאס טורו), ג’ון מונקאיולה, רובן גארסיה, ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, סרחיו קאריירה (חאבי רואדה), חאבי רודריגס, קרלוס דומינגס, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה, איליאש מוריבה, הוגו סוטלו, פראן ז’וטגלה (יאגו אספאס), פבלו דוראן ובורחה איגלסיאס.

בורחה אגלסיאס (IMAGO)

ראיו וייקאנו - אלאבס (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו, פלוריאן לז'ן, נובל מנדי (פתה סיס), פפ צ'באריה, אונאי לופס (פדרו דיאס), אוסקר ולנטין, איסי פלאסון, חורחה דה פרוטוס, אלברו גארסיה ואלמאו.

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג’וני אוטו, נאוול טנאליה, ג’ון פאצ’קו, יוסף אנריקס, אנטוניו בלאנקו, פבלו איבנייס (דניס סוארס), קרלוס ויסנט, עבדה רבאש (קרלס אלנייה), טוני מרטינס ולוקאס בויה.

קרלס אלנייה (IMAGO)

בטיס - אתלטיקו מדריד (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של בטיס: פאו לופס, הקטור ביירין, נתן, מארק ברטרה (ולנטין גומס), ג’וניור פירפו (ריקרדו רודריגס), סופיאן אמרבאט, מארק רוקה, אנתוני, עבדה אזלזולי, פבלו פורנאלס וקוצ’ו פרננדס.

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, חוסה מריה חימנס (קלמן לנגלה), דויד האנצ'קו, קוקה, פבלו באריוס, ג'וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס (טיאגו אלמאדה), אלכס באאנה (אנטואן גריזמן) וחוליאן אלברס.