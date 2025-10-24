מרגש: איתן הורן יגיע לטרנר לב"ש נגד בני ריינה

מדינה שלמה חיכתה למעלה מ-700 ימים ל-20 החטופים שחזרו בעסקה האחרונה עם ארגון החמאס, ובעסקה הזו מי שגם חזר הוא איתן הורן. אחיו של יאיר הורן, שחזר גם בעצמו משבי החמאס באחת העסקאות הקודמות, זכה לחבק את אחיו, וכעת השניים יסגרו מעל מרגש במיוחד במשחק של הפועל באר שבע ביום ראשון נגד בני ריינה.

המועדון הדרומי הודיע שאיתן הורד יגיע לאצטדיון טרנר למשחק נגד הצפוניים, ובכך משפחת הורן שוב תהיה שלמה ביציע הדרומי. יאיר כבר תקופה מלווה את הקבוצה מאז שחזר, ואף זכה להניף יחד עם מיגל ויטור את גביע המדינה, וכעת גם אחיו יכול לחזור ללוות את המועדון האדום.

בהודעה של ב”ש נכתב: “ב-26.10.2023 העלנו בעמוד הפייסבוק שלנו לראשונה פוסט על האחים יאיר ואיתן הורן, אשר נחטפו באכזריות מקיבוץ ניר עוז. במהלך השנתיים הללו, עשינו כל שביכולתנו על מנת להשמיע את זעקת המשפחה, למדנו להכיר את האופי של האחים, לשמוע על האהדה הרבה למועדון ולהרגיש כאילו אנחנו מכירים אותם שנים”.

עוד נרשם: “ביום ראשון, 26.10.2025, בדיוק שנתיים לאחר אותו פוסט קורע לב, המעגל ייסגר. שורד השבי, איתן הורן, יגיע לראשונה לאחר שחרורו מהגהנום, לאצטדיון אותו הוא כה אוהב. אותו ילוו האח ושורד השבי, יאיר, שכבר התרגש במעמד דומה, האח, עמוס, שנאבק כל העת (יחד עם כל המשפחה) להחזיר את אחיו האהובים, וכן יצטרפו לכר הדשא גם ילדיו של עמוס, גלי ואריאל המקסימים. כאות כבוד, המשפחה תלווה לכר הדשא ע"י ילדי קבוצת טרום א' שלנו, עם דגלי ישראל. זה יקרה ממש רגע לפני שריקת הפתיחה. אנחנו מזמינים את כולכם להגיע, לברך את איתן על שובו ולהריע לאיחוד המיוחל של המשפחה”.