אבו פאני לא בתוכניות של מכבי חיפה לינואר

"אם נהיה מדויקים נוכל לעשות דברים גדולים". זה היה המסר השבוע של מאמן מכבי חיפה ברק בכר לחניכיו החדשים/ישנים עם כניסתו לתפקיד, כאשר המטרה העיקרית היא לחזור למסלול הניצחונות כבר מחר (שבת, 19:30) באצטדיון גרין מול עירוני טבריה העיקשת.

במכבי חיפה מעדיפים לא להסתכל רחוק מדי ולא להציב מטרות עד שהקבוצה תצליח לייצר רצף של ניצחונות כדי לחזור לצמרת הגבוה. נכון לעכשיו, הירוקים במקום השמיני עם נקודה יותר מהפועל פ"ת שנמצאת במקום ה-12 ותשע נקודות מהמוליכה הפועל ב"ש.

מדובר בנתון קשה לצפייה ולעיכול, כאשר תקציב המועדון הוא הגבוה ביותר ועומד על 110 מיליון שקלים: "יש כאן סגל ששווה מאבק על כרטיס לאירופה והרבה יותר מזה. אנחנו צריכים מעכשיו לדבר ולחשוב ממשחק למשחק ואם צריך, אז לקחת נקודות בשיניים. הכדורגל היפה שכולם מצפים יגיע עם הזמן. עכשיו המטרה היא רק להביא 3 נקודות מהמשחק מול טבריה. שום דבר אחר לא צריך לעניין אותנו", אמרו בקבוצה.

קנג'י גורה. מצפה לפתוח בהרכב (עמרי שטיין)

בכר, תירגל אתמול מספר הרכבים ומערכים אבל נראה שהמאמן יעדיף להמשיך וללכת בשלב זה עם המערך שהקבוצה הורגלה עד כה לשחק בו והוא מערך של 4:3:3. מי שאמור לרדת לספסל הוא סוף פודגוראנו. קנג'י גורה צפוי לערוך את הופעת הבכורה שלו בהרכב הקבוצה. גורה אמר לחבריו: "אני חושב שהגיע הזמן שלי לפתוח ומקווה מאוד שזה יהיה כבר מול טבריה".

גם בהגנה נראה שלבכר יש התלבטות בין ליסב עיסאת, שעד כה שיחק ופתח במרבית המשחקים לבין שון גולדברג שחוזר לסגל. לאורך כל האימון אתמול השניים תורגלו לסירוגין. אחד מהם צפוי לפתוח לצד עבדולאי סק, שיהיה חייב להבין שהקבוצה לא יכולה להרשות לעצמה שכמעט בכל משחק הוא יעשה את הטעות התורנית שלו שסוללת את הדרך לשער חובה: "למדנו מהעבר שסק שווה כמעט בכל משחק שער וגם במשחקים האחרונים זה קורה. הגיע הזמן שגם סק ייקח אחריות ויזהר לטעות" הוסיפו בקבוצה.

שון גולדברג. יחזור להרכב על חשבון ליסב עיסאת? (עמרי שטיין)

אחת השאלות המרכזיות שבכר יצטרך להכריע עליהן לקראת פרסום הסגל היא האם גיא מלמד יילקח בחשבון או לא. בהנחה שבכר ישחק עם חלוץ אחד בלבד, דבר שמסתמן לקרות, מלמד לא צפוי להיות בסגל.

לקראת ינואר במכבי חיפה לא מדברים על חזרת מוחמד אבו פאני וחושבים רק על צירוף שחקן בעמדת 10 שיעשה את ההבדל מהקו השני. לשם כך החלו לעבוד במרץ רב ליאור רפאלוב.