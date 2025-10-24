מופע לסטף, הווריירס ניצחו את דנבר אחרי מותחן

טרפת ב-NBA. כמה שהתגעגענו לליגה הטובה בעולם, היא חזרה אלינו בענק והלילה (בין חמישי לשישי) היו שני משחקים, כל אחד טוב יותר מהשני. אחרי שאוקלהומה ואינדיאנה סיפקו שחזור גמר מהסרטים, גולדן סטייט ודנבר נתנו לנו מפגש לא פחות גדול שנגמר עם 131:137 לווריירס בהארכה.

כל המשחק דנבר הוליכה והוליכה, עד שהתעורר סטף קרי. הקלעי הטוב בכל הזמנים ואחד השחקנים הגדולים בכל הזמנים סיפק שתי שלשות מדהימות בקלאץ’, הראשונה השוותה, ואז ארון גורדון, שתכף נגיע אליו, החזיר יתרון עם שלשה משלו, אבל סטף כמו סטף עם 3 נקודות מטורפות מהלוגו כפה הארכה, כשניקולה יוקיץ’ החטיא בצד השני צ’אנס לנצח.

הקצב היה פסיכי בצ’ייס סנטר. עד כמה? הנאגטס הובילו לקראת הסיום, ואז קרי קלע 13 נקודות ברציפות עבור קבוצתו כדי לכפות הארכה, וגם בהארכה הוא המשיך את הרצף לעבר 16. רק שארון גורדון כל פעם ענה לו. גורדון החל את המשחק עם 7 מ-7 לשלוש עוד בחצי הראשון (!), והמשיך ל-8 מ-8 לשלוש בחצי השני, כשסיים בסך הכל עם 50 נק’ (!) בזכות 10 מ-11 מעבר לקשת.

ארון גורדון (רויטרס)

ניקולה יוקיץ’ רשום על הטריפל דאבל הראשון של העונה, עם 21 נק’, 13 ריב’ ו-10 אס’, כשג’מאל מארי הוסיף 25 נק’ ו-10 אס’ משלו. סטף קרי סיים בסף הכל עם 42 נקודות, 6 ריב’, 7 אס’, 3 חטיפות וחסימה אחת, כשלא פחות משבעה שחקנים אצל סטיב קר קלעו בספרות כפולות.

ג’ימי באטלר קלע שלשה ענקית בהארכה ובסך הכל תרם 21 נק’, דריימונד גרין פלרטט עם טריבל דאבל עם 13 נק’, 8 אס’ ו-8 ריב’. גולדן סטייט כעת פתחה את העונה עם שני ניצחונות בשני המשחקים הראשונים, דנבר שיחקה לראשונה הלילה לעונה הזו והפסידה כאמור במשחק הראשון שלה.

סטף קרי (רויטרס)

סטף קרי בפעולה (רויטרס)