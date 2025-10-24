דאבו יפתח במקום האריס בנתניה מול הפועל ת"א

כשהיא מעודדת מהניצחון הגדול על מכבי חיפה בשבוע שעבר, מכבי נתניה תארח מחר (שבת, 20:00) את הפועל ת"א ותנסה לחבר ניצחון שני רצוף על מנת להתקרב משמעותית אל עבר שש הראשונות בטבלת ליגת העל.

על פי המסתמן, המאמן יוסי אבוקסיס צפוי לשמור על מרבית ההרכב שפתח בסמי עופר, כאשר שינוי אחד יהיה בחלק הקדמי: מתיאוס דאבו, שלא היה כשיר לחלוטין אך נכנס כמחליף והחזיר בשער, בישול וסחיטת פנדל, יפתח במקומו של ווילסון האריס בחוד ההתקפה.

בחלק האחורי, בני פלדמן הצעיר ימשיך לקבל את הקרדיט במרכז ההגנה, כאשר התלבטות אחת קיימת בעמדת המגן בין עמית כהן להריברטו טבארש שחוזר מהרחקה, כשאבוקסיס תרגל את השניים לסירוגין במהלך האימון.

הריברטו טבארש. יחזור להרכב? (רועי כפיר)

איצטדיון "מרים" צפוי להיות מלא כמעט לחלוטין: קצת יותר מ-5000 אוהדי נתניה הבטיחו את מקומם, כשהציפייה היא שעד למשחק היציע המערבי יהיה סולד אאוט. מנגד, גם האדומים צפויים לסיים את מכסת 6,000 הכרטיסים שהוקצו להם.

שחקני נתניה יעלו להתמודדות עם חולצות לזכרו של איתי חן ז"ל, חלל צה"ל תושב נתניה, אשר נמצא ברשימת 13 החללים שעדיין נמצאים בעזה וטרם הוחזרו על ידי ארגון הטרור חמאס.

"מאוד מרגש, זה מועדון שגדלתי בו כל החיים וכרגע הריכוז הוא ליום שבת להפועל ת"א. זו תחושה מדהימה, אני מקווה שננצח גם בשבת", אמר הבלם בני פלדמן, שבלט מול מכבי חיפה והאריך את חוזהו השבוע.

הרכב משוער: עומר ניראון, עמית כהן (הריברטו טבארש), בני פלדמן, כארם ג'אבר, יובל שדה, רותם קלר, עזיז אואטרה, באסם זערורה, מאור לוי, ג'וניור דיומנדה ומתיאוס דאבו