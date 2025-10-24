יום שישי, 24.10.2025 שעה 08:54
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%121-1251אורלנדו מג'יק
100%118-1381טורונטו ראפטורס
100%120-1331מילווקי באקס
100%111-1191ניו יורק ניקס
100%116-1171פילדלפיה 76'
100%117-1361שארלוט הורנטס
100%111-1151שיקגו בולס
0%138-1181אטלנטה הוקס
0%141-1351אינדיאנה פייסרס
0%117-1161בוסטון סלטיקס
0%136-1171ברוקלין נטס
0%115-1111דטרויט פיסטונס
0%133-1201וושינגטון וויזארדס
0%125-1211מיאמי היט
0%119-1111קליבלנד קאבלירס
 מערב 
100%240-2562גולדן סטייט ווריורס
100%259-2662אוקלהומה ת'אנדר
100%108-1291יוטה ג'אז
100%114-1181מינסוטה טימברוולבס
100%122-1281ממפיס גריזליס
100%92-1251סן אנטוניו ספרס
100%116-1201פיניקס סאנס
0%125-921דאלאס מאבריקס
0%137-1311דנבר נאגטס
0%125-1241יוסטון רוקטס
0%119-1091לוס אנג'לס לייקרס
0%129-1081לוס אנג'לס קליפרס
0%128-1221ניו אורלינס פליקנס
0%120-1161סקרמנטו קינגס
0%118-1141פורטלנד בלייזרס

אדיר: אוקלהומה חגגה בשחזור הגמר ב-2 הארכות

לראשונה אי פעם האלופה פתחה עונה עם 2 משחקים ברצף עם 2 הארכות, ושוב היא ניצחה עם 135:141 באינדיאנה. שיא קריירה מטורף לשיי (55), 36 למאת'ורין

|
שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)
שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

כמה שהתגעגענו ל-NBA והיא שוב איתנו. יום המשחקים השלישי של הליגה הטובה בעולם שוחק הלילה (בין חמישי לשישי) עם שני משחקים מרתקים במיוחד. תחילה עלו אוקלהומה סיטי ת’אנדר נגד אינדיאנה פייסרס לשחזור הגמר, והשתיים סיפקו 135:141 מטורף לאלופה אחרי שתי הארכות.

לראשונה אי פעם בתולדות ה-NBA, קבוצה פתחה את שני המשחקים הראשונים עם שתי הארכות בכל מפגש. בערב הפתיחה זה הספיק לאלופה כדי לנצח את יוסטון, הפעם זה גם הספיק נגד סגנית האלופה שכמובן ללא טייריס הליברטון הפצוע שצפה מהצד.

שיי גילג’ס אלכסנדר היה מעל כולם עם שיא קריירה מטורף של 55 נקודות, לצד 8 ריב’, 5 אס’, 2 חטיפות וחסימה אחת. איי ג’יי מיצ’ל הוסיף 26, ארון וויגינס עוד 23. מנגד, בנדיקט מאת’ורין תפר 36 נק’ ו-11 ריב’, ופסקאל סיקאם הוסיף 32 נק’ ו-15 ריב’, אך כל אלו לא הספיקו לריק קרלייר וחניכיו.

איזייאה הרטנשטיין (רויטרס)איזייאה הרטנשטיין (רויטרס)

עבור אוקלהומה זה היה כמובן ניצחון שני העונה בשני המשחקים הראשונים והיא עם מאזן מושלם, כאשר אינדינאה שיחקה לראשונה ופתחה את העונה מבחינתה עם הפסד. קצת מספרים של שיי. ה-MVP של העונה שעברה על ממוצע של 45 נק’ בשני המשחקים הראשונים, והוא נשלח לא פחות מ-26 פעמים לקו כדי לקלוע 23 מהזריקות הללו. הוא השתווה לראסל ווסטברוק בתור שחקן הת’אנדר שקלע הכי הרבה פעמים 50 נקודות ומעלה, עם 5 מקרים כאלו. 

צצ'ט הולמגרן עולה לסל (רויטרס)
