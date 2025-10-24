אדיר: אוקלהומה חגגה בשחזור הגמר ב-2 הארכות

כמה שהתגעגענו ל-NBA והיא שוב איתנו. יום המשחקים השלישי של הליגה הטובה בעולם שוחק הלילה (בין חמישי לשישי) עם שני משחקים מרתקים במיוחד. תחילה עלו אוקלהומה סיטי ת’אנדר נגד אינדיאנה פייסרס לשחזור הגמר, והשתיים סיפקו 135:141 מטורף לאלופה אחרי שתי הארכות.

לראשונה אי פעם בתולדות ה-NBA, קבוצה פתחה את שני המשחקים הראשונים עם שתי הארכות בכל מפגש. בערב הפתיחה זה הספיק לאלופה כדי לנצח את יוסטון, הפעם זה גם הספיק נגד סגנית האלופה שכמובן ללא טייריס הליברטון הפצוע שצפה מהצד.

שיי גילג’ס אלכסנדר היה מעל כולם עם שיא קריירה מטורף של 55 נקודות, לצד 8 ריב’, 5 אס’, 2 חטיפות וחסימה אחת. איי ג’יי מיצ’ל הוסיף 26, ארון וויגינס עוד 23. מנגד, בנדיקט מאת’ורין תפר 36 נק’ ו-11 ריב’, ופסקאל סיקאם הוסיף 32 נק’ ו-15 ריב’, אך כל אלו לא הספיקו לריק קרלייר וחניכיו.

איזייאה הרטנשטיין (רויטרס)

עבור אוקלהומה זה היה כמובן ניצחון שני העונה בשני המשחקים הראשונים והיא עם מאזן מושלם, כאשר אינדינאה שיחקה לראשונה ופתחה את העונה מבחינתה עם הפסד. קצת מספרים של שיי. ה-MVP של העונה שעברה על ממוצע של 45 נק’ בשני המשחקים הראשונים, והוא נשלח לא פחות מ-26 פעמים לקו כדי לקלוע 23 מהזריקות הללו. הוא השתווה לראסל ווסטברוק בתור שחקן הת’אנדר שקלע הכי הרבה פעמים 50 נקודות ומעלה, עם 5 מקרים כאלו.