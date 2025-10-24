בהפועל תל אביב מאושרים: התחושות מטורפות

אל תעירו את הפועל תל אביב. אם להוציא את ההפסד בדרבי ביורוליג, האדומים פתחו את העונה בצורה הכי חלומית שיש, וסימן הקריאה הגיע אתמול (חמישי) נגד סגנית אלופת אירופה. חניכיו של דימיטריס איטודיס אירחו את מונאקו בסופיה, וניצחו עם 77:85 נהדר, באתגר ללא ספק הכי גדול שהיה לקבוצה עד כה העונה.

מצד אחד במועדון נמצאים בהיי גדול מאוד ולא רוצים לעצור, אך כמעט כולם בלי יוצא מן הכלל מקפידים בכל פעם להוריד לקרקע ולהמשיך ולרצות להשתפר: “תחושות מטורפות, לא חושב שמישהו כאן דמיין מאזן של 1:5 עם הלו”ז שהיה לנו ובלי ביתיות, אבל אנחנו נשארים חדורים. זוכרים שגם פאריס פתחה מדהים אשתקד ובסוף נפלה. אנחנו לפני שבוע כפול קשה ונס ציונה, הפנים קדימה”.

במועדון החמיאו ללא מעט שחקנים כמו קולין מלקולם ואנטוניו בלייקני, אך מעל כולם המחמאות הלכו לשני אנשים במיוחד ואלו הם ג’ונתן מוטלי ו-וסיליה מיציץ’. פה אחד כולם בהפועל ת”א שמחים ומבשרים שהגבוה חזר להיות אותה מפלצת שהיה אשתקד, ושיש להם את אחד הקווים הקדמיים הטובים במפעל, אם לא הטוב ביותר.

ג'ונתן מוטלי מודה לקהל (IMAGO)

לגבי הסרבי, במועדון מעידים המון על המקצוענות שלו ושהוא אפילו לקח קשה את היכולת שהציג נגד מכבי ת”א, כשהוא הבין שעליו להיות טוב יותר. מיציץ’ הבריק נגד מונאקו ועם לא מעט כבוד למוטלי, היה הטוב ביותר שלבש אדום על הפרקט בבולגריה, והוא סיים עם 22 נקודות לצד חמישה אסיסטים, כולל כמה מהלי קלאץ’, זאת אחרי שלא שיחק בכלל ברבע האחרון נגד פאריס.

הפועל תל אביב כעת תישאר בסופיה יום נוסף, כאשר ביום שבת המועדון ימריא לישראל לקראת המפגש בליגה נגד נס ציונה (ראשון, 20:00). האדומים ינחתו בארץ בצהריים ויתאמנו מיד עם ההגעה לכאן, כאשר גם הפעם לא כל השחקנים מגיעים לכאן. בקבוצה לא רוצים לשתף מי באים לארץ ומי לא, במטרה לא לעזור ליריבות מישראל להבין מי יהיה בסגל ולהתכונן.

וסיליה מיציץ' (הפועל ת"א)

קולין מלקולם שיתף לאחר הניצחון: “ניצחון ענק שלנו מול יריבה קשה. יש מכאן דברים שאפשר לבנות עליהם, ויש גם דברים לנקות אותם. אנחנו מתרגשים לחזור לישראל, לשחק שם, ואז יש לנו שבוע כפול עם משחק בסופיה ומשחק ביוון. מונאקו קצת שינתה מומנטום ברגעים מסוימים, יש דברים שאנחנו יכולים לנקות בצד ההגנתי”.

אלייז’ה ברייאנט אמר: “חמישה ניצחונות זה נהדר ואנחנו מתרגשים, אך יש עוד המון עבודה. ניקח את הפתיחה הזו כמובן, אבל כמו שאמרתי יש עוד על מה לעבוד. שיחקנו טוב, ברבע השלישי קצת נתנו להם לחזור, אך הראנו שאנחנו יודעים להתמודד עם המצב ולצאת עם ניצחון. פרטיזן? זו קבוצה מצוינת, בטוח שנבוא עם תוכנית משחק ואנחנו צריכים להתרכז בעצמנו”.