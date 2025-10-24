יום שישי, 24.10.2025 שעה 14:13
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
80%432-4555פנאתינייקוס2
67%496-5246הכוכב האדום3
67%485-5166ז'לגיריס4
60%428-4385אולימפיאקוס5
60%445-4615פאריס6
60%426-4265פרטיזן בלגרד7
60%417-4145וירטוס בולוניה8
50%495-5096מונאקו9
50%543-5416ברצלונה10
50%491-5016ריאל מדריד11
50%569-5656ולנסיה12
50%497-4926דובאי13
40%431-4165אנדולו אפס14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
33%489-4916אולימפיה מילאנו17
33%520-5046ליון וילרבאן18
33%554-5326מכבי ת"א19
0%576-5136באסקוניה20

כרגע: הפועל ת"א הקבוצה הכי לוהטת באירופה

פודקאסט האדומים מסכם ניצחון על מונאקו: הצהרת הכוונות, מיציץ' מדהים ועוד יכול להשתפר, מוטלי חזר להיות מוטלי, איטודיס, מלקולם ובלייקני. האזינו

|
ספסל הפועל ת
ספסל הפועל ת"א בטירוף (IMAGO)

נכון לעכשיו: הפועל תל אביב הקבוצה הכי חמה ולוהטת באירופה. האדומים חגגו אתמול (חמישי) ניצחון חמישי בסך הכל ביורוליג, לצד הפסד אחד בדרבי, והם עם מאזן נפלא ששווה מקום ראשון, גם אם לפחות רק באופן זמני. חניכיו של דימיטריס איטודיס ניצחו באתגר הכי גדול שלהם עד כה, עם 77:85 על מונאקו.

ריף גרוס, חי תנעמי ואורי מור עם פרק חדש בפודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל ב-ONE: היכולת המדהימה של הקבוצה, הרמה שמציג וסיליה מיציץ’ והמחשבה עוד לאן זה יכול להגיע, השליטה של איטודיס בסגל, הפריחה של קולין מלקולם וג’ונתן מוטלי שחזר להיות מפלצת.

וגם: בכל זאת קצת ביקורות, קצת מהניצחון על ראשון לציון, הבעיה שנוצרה עם רישום הזרים בליגה, המבט לעבר פרטיזן וההצהרה הגדולה שיכולה להגיע עם ניצחון על אולימפיאקוס. האזנה נעימה.

