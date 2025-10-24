לאזטיץ': קשה לקבל את ההפסד, הגיע לנו יותר

המסע האירופי של מכבי תל אביב נחל הפסד נוסף, 3:0 מול מיטיולן, הפסד שהותיר את הצהובים עם נקודה בלבד אחרי שלושה משחקים במפעל, זכר לתיקו מול פאוק סלוניקי. מאמן הקבוצה, ז’רקו לאזטיץ’, דיבר בסיום. בנוסף, קרווין אנדרדה סובב את הקרסול וכעת נמצא בספק למשחק הליגה מול עירוני קריית שמונה.

“קשה לקבל את התוצאה. ההופעה הייתה טובה מאוד חוץ מהתוצאה. לפני הגול השלישי הייתה לנו הזדמנות מדהימה. אנחנו חייבים לכבוש. אנחנו יצרנו המון נגד קבוצה קשה כזו, והגיע לנו יותר”.

עוד מהאיש על הקווים של אלופת ישראל: “אנחנו צריכים לכבוש שערים מהמצבים שאנחנו יוצרים. נתנו להם לכבוש בקלות את השער הראשון והשלישי. אנחנו חסרים מספר שחקנים, אבל זה לא תירוץ. אנחנו חייבים להאמין יותר וככה ננצח”.

על המשחק הקרוב נגד עירוני קריית שמונה בליגת העל: “אחרי משחק כזה, ההתאוששות הכי טובה תהיה משחק נוסף. מצפה לנו משחק קשוח מאוד, אבל אנחנו נהיה שם”.

אלעד מדמון מול מיטיולן (Pedja Milosavljevic)

גם אושר דוידה דיבר: “התוצאה לא משקפת. אני חושב שברמות האלה ברגע שאתה לא כובש ויש לך את ההזדמנויות, אז אתה סופג. אני מאוכזב מאוד מהמשחק, יש לנו ניסיון באירופה ואנחנו צריכים להתעלות. יש לנו עוד חמישה משחקים ואנחנו חייבים לעשות את המקסימום”.

“בסופו של דבר גם היום היה חסר לנו לנצל את המצבים יותר טוב וגם לעשות הגנה יותר טוב. אנחנו עושים את זה טוב סך הכל, אבל אנחנו חייבים לעבוד על זה יותר ולשנות את זה במשחקים הבאים”, הוסיף הקיצוני.

המשחק היה שונה, אבל התמודדנו איתם יפה. לא הפסדנו בגלל הפיזיות. במחצית הראשונה היינו הרבה יותר טובים, קשה לקבל את המשחקים האלה כי אנחנו משחקים טוב וזה חייב להשתנות”.

על הקהל אמר: “הייתה אווירה מדהימה ואני מודה לכל מי שבא, אני מאוכזב שלא הבאנו ניצחון, אבל אני מודה לכולם ומקווה שנביא ניצחון במשחקים הבאים. אין תירוצים, יש לנו יומיים להתכונן למשחק הבא ונבוא לנצח”.