איטודיס: גאה שהאמנו גם בדקות הפחות טובות

הפועל תל אביב סיפקה הערב (חמישי) עוד משחק ענק במחזור השישי של היורוליג, כאשר גברו 77:85 על מונאקו. הקבוצה של איטודיס מחזיקה במאזן של 1:5 באירופה, והיא במעלה הטבלה.

בסיום, מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס אמר: ״אני שמח מהניצחון הזה. לא איבדנו את האמונה שלנו אפילו כשהיינו במומנטום שלילי. הצלחנו למצוא את הדרך לצאת מזה, לקלוע ולחזור למשחק״.

על היכולת של ג׳ונתן מוטלי אמר המאמן: ״הוא היה פקטור משמעותי בניצחון הזה, יש לו הרבה קרדיט עליו. גם לבלייקני ומלקולם מגיעות מחמאות. היכולת לשמור על מייק ג'יימס, אחד הסקוררים הטובים ביורוליג, היא משמעותית מאוד במשחק כזה״.

דימיטריס איטודיס (IMAGO)

גם כוכב הקבוצה, ואסיליה מיציץ׳ אמר בסיום: ״אנחנו מאוד מרוצים ושמחים, אבל צריך לזכור שעברו רק שישה משחקים, יש עוד דרך ארוכה. אני אפילו לא בטוח כמה משחקים עוד נותרו. שיחקנו חכם בדקות האחרונות, בעיקר מבחינת ההגנה. ידענו לנטרל את השחקנים החמים שלהם. כל מי שעלה במשחק הזה תרם והכי חשוב שהתעלנו בדקות המכריעות וניצחנו את המשחק״.