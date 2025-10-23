יום חמישי, 29.01.2026 שעה 03:49
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

איטודיס: גאה שהאמנו גם בדקות הפחות טובות

מאמן הפועל תל אביב דיבר לאחר הניצחון על מונאקו ביורוליג ואמר: ״ידענו לצאת מהמומנטום השלילי ולחזור למשחק״. מיציץ׳: ״התעלנו בדקות המכריעות״

|
דימיטריס איטודיס (קרדיט: הפועל
דימיטריס איטודיס (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

הפועל תל אביב סיפקה הערב (חמישי) עוד משחק ענק במחזור השישי של היורוליג, כאשר גברו 77:85 על מונאקו. הקבוצה של איטודיס מחזיקה במאזן של 1:5 באירופה, והיא במעלה הטבלה.

בסיום, מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס אמר: ״אני שמח מהניצחון הזה. לא איבדנו את האמונה שלנו אפילו כשהיינו במומנטום שלילי. הצלחנו למצוא את הדרך לצאת מזה, לקלוע ולחזור למשחק״.

על היכולת של ג׳ונתן מוטלי אמר המאמן: ״הוא היה פקטור משמעותי בניצחון הזה, יש לו הרבה קרדיט עליו. גם לבלייקני ומלקולם מגיעות מחמאות. היכולת לשמור על מייק ג'יימס, אחד הסקוררים הטובים ביורוליג, היא משמעותית מאוד במשחק כזה״. 

דימיטריס איטודיס (IMAGO)דימיטריס איטודיס (IMAGO)

גם כוכב הקבוצה, ואסיליה מיציץ׳ אמר בסיום: ״אנחנו מאוד מרוצים ושמחים, אבל צריך לזכור שעברו רק שישה משחקים, יש עוד דרך ארוכה. אני אפילו לא בטוח כמה משחקים עוד נותרו. שיחקנו חכם בדקות האחרונות, בעיקר מבחינת ההגנה. ידענו לנטרל את השחקנים החמים שלהם. כל מי שעלה במשחק הזה תרם והכי חשוב שהתעלנו בדקות המכריעות וניצחנו את המשחק״.

