ז'לגיריס ניצחה את ברצלונה ונצמדה לפסגה

אחרי הניצחון המשמעותי של מכבי תל אביב על ריאל מדריד אמש ביורוליג, המחזור השישי במפעל היבשתי הגדול ביותר המשיך הערב (חמישי) עם ניצחון 79:85 גדול של וילרבאן על דובאי. בהמשך הערב, ז’לגיריס הצליחה לגבור 73:88 על ברצלונה, כשמילאנו הפסידה.

ברצלונה (3:3) – ז’לגיריס (2:4) 88:73

הקבוצה מליטא הגיעה למפגש בספרד כשהיא והקטלונים במאזן זהה, אך במשחק הגנתי גדול הצליחה להשיג ניצחון חוץ יקר, בזכות משחק שיא של הגארד מאודו לו, שסיים עם 20 נקודות, בשיא עונתי עבורו במדי קבוצתו החדשה, אליה הצטרף מפאריס בקיץ. הפורוורד ג’ואל פארה בלט בשורות המארחת עם 17, שיא עונתי משלו, אך כאמור, קבוצתו הפסידה כשהיה היחיד שראוי לאזכור.

וילרבאן (2:4) – דובאי (3:3) 79:85

הקבוצה הצרפתית בבעלות טוני פארקר אמנם עלתה בשבוע האחרון לכותרות עם הדיווחים על כך שייתכן כי תעזוב את היורוליג לטובת ליגת האלופות של פיב”א, נוסף לאי יכולתה לעמוד במספר תנאים כלכליים הקשורים לליגה עצמה, הצליחה לשים את כל הבעיות בצד עם ניצחון ענק על קבוצת הכוכבים מהאמירויות, בזכות תצוגת ענק של ננדו דה קולו, שבגיל 38 הוכיח שלניסיון יש תפקיד משמעותי עם 24 נקודות. דוויין בייקון שמר על משחק צמוד עם 22 נקודות מהצד השני, אך זה לא הספיק לקבוצתו.

ננדו דה קולו (IMAGO)

אולימפיה מילאנו (2:4) – ולנסיה (3:3) 103:100

האיטלקים כבר הצליחו לבצע קאמבק לקראת סיום הרבע הרביעי, אחרי שבמשך שלושה רבעים רק לאנדרו בולמארו (31 נקודות) הופיע באדום, אך עם פוש אחרון מצד הקבוצה הספרדית, היא הצליחה לצאת עם ידה על העליונה במאבק שנמשך עד לשנייה האחרונה. ז’אן מונטרו ודריוס ת’ומפסון (18 ו-16 נקודות בהתאמה) הובילו את האורחת, שהתאוששה משני הפסדים רצופים במפעל בדרך לניצחון שלישי. המארחת עם שני ניצחונות בלבד בשישה משחקים.

לאנדרו בולמארו מתחת לסל. משחק ענק שלו לא הספיק (IMAGO)

הכוכב האדום (2:4) – בסקוניה (6:0) 72:90

הקבוצה הסרבית ממשיכה בריצה הטובה ורושמת ניצחון רביעי ברציפות במפעל מול הספרדים, שעדיין לא השיגו ניצחון ונמצאים בתחתית הטבלה. אך רבע ראשון צמוד במיוחד שהסתיים ב-20:21 סרבי, בסקוניה רשמה רבע שני מעולה וירדה למחצית עם יתרון, אך רבע שלישי אדיר של הכוכב עם 15:32, הספיק לה לשמור על היתרון עד לסיום. טימותי קבארו להט דווקא עבור המפסידים עם 24 נק’, קודי מילר וג’ורדן נווארה הובילו את הסרבים לניצחון עם 20 ו-19 נקודות בהתאמה.