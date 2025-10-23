יום שישי, 24.10.2025 שעה 14:13
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
80%432-4555פנאתינייקוס2
67%496-5246הכוכב האדום3
67%485-5166ז'לגיריס4
60%428-4385אולימפיאקוס5
60%445-4615פאריס6
60%426-4265פרטיזן בלגרד7
60%417-4145וירטוס בולוניה8
50%495-5096מונאקו9
50%543-5416ברצלונה10
50%491-5016ריאל מדריד11
50%569-5656ולנסיה12
50%497-4926דובאי13
40%431-4165אנדולו אפס14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
33%489-4916אולימפיה מילאנו17
33%520-5046ליון וילרבאן18
33%554-5326מכבי ת"א19
0%576-5136באסקוניה20

ז'לגיריס ניצחה את ברצלונה ונצמדה לפסגה

הקבוצה מליטא הצליחה לגבור 73:88 על הקטלונים בחוץ בזכות משחק גדול של לו. וילרבאן גברה על דובאי, מילאנו הפסידה במותחן למרות תצוגת ענק מבולמארו

|
מאודו לו עולה לסל (IMAGO)
מאודו לו עולה לסל (IMAGO)

אחרי הניצחון המשמעותי של מכבי תל אביב על ריאל מדריד אמש ביורוליג, המחזור השישי במפעל היבשתי הגדול ביותר המשיך הערב (חמישי) עם ניצחון 79:85 גדול של וילרבאן על דובאי. בהמשך הערב, ז’לגיריס הצליחה לגבור 73:88 על ברצלונה, כשמילאנו הפסידה.

ברצלונה (3:3) – ז’לגיריס (2:4) 88:73

הקבוצה מליטא הגיעה למפגש בספרד כשהיא והקטלונים במאזן זהה, אך במשחק הגנתי גדול הצליחה להשיג ניצחון חוץ יקר, בזכות משחק שיא של הגארד מאודו לו, שסיים עם 20 נקודות, בשיא עונתי עבורו במדי קבוצתו החדשה, אליה הצטרף מפאריס בקיץ. הפורוורד ג’ואל פארה בלט בשורות המארחת עם 17, שיא עונתי משלו, אך כאמור, קבוצתו הפסידה כשהיה היחיד שראוי לאזכור.

וילרבאן (2:4) – דובאי (3:3) 79:85

הקבוצה הצרפתית בבעלות טוני פארקר אמנם עלתה בשבוע האחרון לכותרות עם הדיווחים על כך שייתכן כי תעזוב את היורוליג לטובת ליגת האלופות של פיב”א, נוסף לאי יכולתה לעמוד במספר תנאים כלכליים הקשורים לליגה עצמה, הצליחה לשים את כל הבעיות בצד עם ניצחון ענק על קבוצת הכוכבים מהאמירויות, בזכות תצוגת ענק של ננדו דה קולו, שבגיל 38 הוכיח שלניסיון יש תפקיד משמעותי עם 24 נקודות. דוויין בייקון שמר על משחק צמוד עם 22 נקודות מהצד השני, אך זה לא הספיק לקבוצתו.

ננדו דה קולו (IMAGO)ננדו דה קולו (IMAGO)

אולימפיה מילאנו (2:4) – ולנסיה (3:3) 103:100

האיטלקים כבר הצליחו לבצע קאמבק לקראת סיום הרבע הרביעי, אחרי שבמשך שלושה רבעים רק לאנדרו בולמארו (31 נקודות) הופיע באדום, אך עם פוש אחרון מצד הקבוצה הספרדית, היא הצליחה לצאת עם ידה על העליונה במאבק שנמשך עד לשנייה האחרונה. ז’אן מונטרו ודריוס ת’ומפסון (18 ו-16 נקודות בהתאמה) הובילו את האורחת, שהתאוששה משני הפסדים רצופים במפעל בדרך לניצחון שלישי. המארחת עם שני ניצחונות בלבד בשישה משחקים.

לאנדרו בולמארו מתחת לסל. משחק ענק שלו לא הספיק (IMAGO)לאנדרו בולמארו מתחת לסל. משחק ענק שלו לא הספיק (IMAGO)

הכוכב האדום (2:4) – בסקוניה (6:0) 72:90

הקבוצה הסרבית ממשיכה בריצה הטובה ורושמת ניצחון רביעי ברציפות במפעל מול הספרדים, שעדיין לא השיגו ניצחון ונמצאים בתחתית הטבלה. אך רבע ראשון צמוד במיוחד שהסתיים ב-20:21 סרבי, בסקוניה רשמה רבע שני מעולה וירדה למחצית עם יתרון, אך רבע שלישי אדיר של הכוכב עם 15:32, הספיק לה לשמור על היתרון עד לסיום. טימותי קבארו להט דווקא עבור המפסידים עם 24 נק’, קודי מילר וג’ורדן נווארה הובילו את הסרבים לניצחון עם 20 ו-19 נקודות בהתאמה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */