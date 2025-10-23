יום שישי, 24.10.2025 שעה 00:10
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%121-1251אורלנדו מג'יק
100%118-1381טורונטו ראפטורס
100%120-1331מילווקי באקס
100%111-1191ניו יורק ניקס
100%116-1171פילדלפיה 76'
100%117-1361שארלוט הורנטס
100%111-1151שיקגו בולס
0%138-1181אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
0%117-1161בוסטון סלטיקס
0%136-1171ברוקלין נטס
0%115-1111דטרויט פיסטונס
0%133-1201וושינגטון וויזארדס
0%125-1211מיאמי היט
0%119-1111קליבלנד קאבלירס
 מערב 
100%109-1191גולדן סטייט ווריורס
100%124-1251אוקלהומה ת'אנדר
100%108-1291יוטה ג'אז
100%114-1181מינסוטה טימברוולבס
100%122-1281ממפיס גריזליס
100%92-1251סן אנטוניו ספרס
100%116-1201פיניקס סאנס
0%125-921דאלאס מאבריקס
00-00דנבר נאגטס
0%125-1241יוסטון רוקטס
0%119-1091לוס אנג'לס לייקרס
0%129-1081לוס אנג'לס קליפרס
0%128-1221ניו אורלינס פליקנס
0%120-1161סקרמנטו קינגס
0%118-1141פורטלנד בלייזרס

"פיתה קורבנות": פרטים חדשים על מעצר בילאפס

ראש המערך ה-FBI חשף מידע בלתי נתפס מתוך החקירה: מאמנו של אבדיה שכבר הושעה זמנית ע"י ה-NBA נקשר להונאת פוקר, עשרות נעצרו. וגם: הקשר למאפיה

|
בילאפס ואבדיה (רויטרס)
בילאפס ואבדיה (רויטרס)

ארצות הברית קמה לסערה, כשבשש בבוקר בשעונם, נעצרו שחקנה של מיאמי היט, טרי רוזייר, וגם מאמנה של הפורטלנד טרייל בלייזרס ודני אבדיה, צ’ונסי בילאפס, כחלק מחקירה רחבה של ה-FBI, שלפיה, מעורבות בה ארבע מחמש משפחות המאפיה הגדולות במדינה. ב-NBA כבור הודיעו על השעייתם באופן מיידי.

ראש ה-FBI, קאש פטאל, התייחס למעצרים במסיבת עיתונאים רחבה: “פעילות ההימורים הבלתי חוקיים והשחיתות בספורט נמשכה שנים”, כשה-FBI עצמו עבד על פני 11 מדינות שונות בארצות הברית, ועצר יותר מ-30 אנשים בהאשמות של הונאה, הלבנת כספים, שוד והימורים לא חוקיים. “עשרות מיליוני דולרים בהונאה”.

פטאל המשיך: “לא רק שהצלחנו לפצח את ההונאה על הבמה הגדולה של ה-NBA, הצלחנו להיכנס וליישם את מערכות הצדק שלנו נגד לה קוסה נוסטרה שכללה את משפחות הפשע – בונאנו, גמבינו, ג’נובז ולוצ’סה”.

ראש ה-FBI קאש פטאל (IMAGO)ראש ה-FBI קאש פטאל (IMAGO)

עוד מידע שנחשף על ידי ה-FBI, הוא לא פחות ממדהים. במהלך משחקי הפוקר בהם הונו את הקורבנות, המעורבים לכאורה השתמשו בטכנולוגיה מיוחדת. חלק מאותה טכנולוגיה הייתה כזאת שיודעת לקרוא קלפים באמצעות מצלמה נסתרת, וגם עדשות מגע או משקפיים מיוחדים שיכולים לקרוא קלפים מסומנים מראש.

נחשף כי בתכנית של אותן משפחות, ספורטאים מקצוענים שימשו לכאורה לפיתוי קורבנות לשולחן, כשמאמנו של אבדיה, בילאפס, בזמן התכנית עוד היה שחקן NBA. התובע האמריקאי, ג’וזף נוצ’לה, תיאר את הקורבנות כ-”דגים”, אנשים שלא היה להם מושג שכל שאר היושבים בשולחן מעורבים בדבר: “ברגע שהמשחק החל, הנאשמים גזלו מהקורבנות עשרות ומאות אלפי דולרים למשחק”.

צצ'ונסי בילאפס (IMAGO)

נציבת משטרת ניו יורק, ג'סיקה טיש, ציינה כי התוכנית שכללה את הימורי ההונאה ב-NBA כונתה "מבצע רק רשת" והקשר לכדורסל ברור. השנינות לא נפלה גם מעולמות הפוקר, כאשר החקירה היא למעשה דו שלבית ושלב אחר שלה כונה “מבצע רויאל פלאש”. גורמים רשמיים טוענים כי הקורבנות "נגנבו" בסכום של 7 מיליון דולר בתרמית הפוקר.

