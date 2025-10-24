יום שבת, 01.11.2025 שעה 06:18
צפו בתמונות הבולטות מאירוע הספורטיאדה

אחרי שנתיים, אירוע הספורט העממי הגדול בישראל נערך באילת עם כ-10 אלף משתתפים ממאות מקומות עבודה. מטקס הפתיחה, הכדורגל ועד לספורט הימי. צפו

הריצה בספורטיאדה (אילי ארז)
הריצה בספורטיאדה (אילי ארז)
רגע לפני אירוע הפתיחה (רדאד גרגע לפני אירוע הפתיחה (רדאד ג'בארה)
הקהל באירוע הפתיחה (רדאד גהקהל באירוע הפתיחה (רדאד ג'בארה)
כנרת צדף, מנכ"לית מרכז הפועל (רדאד גכנרת צדף, מנכ"לית מרכז הפועל (רדאד ג'בארה)
הקהל בספורטיאדה (רדאד גהקהל בספורטיאדה (רדאד ג'בארה)
עדן חסון מופיע בספורטיאדה (רדאד געדן חסון מופיע בספורטיאדה (רדאד ג'בארה)
אלי לנקרי, ראש העיר אילת (רדאד גאלי לנקרי, ראש העיר אילת (רדאד ג'בארה)
ארי שטיינברג, יו"ר המנהלת בכדורסל (רדאד גארי שטיינברג, יו"ר המנהלת בכדורסל (רדאד ג'בארה)
מוטי קקון בטורניר הכדורגל (רדאד גמוטי קקון בטורניר הכדורגל (רדאד ג'בארה)
קבוצת בנק קבוצת בנק 'דיסקונט' עם מוטי קקון (רדאד ג'בארה)
מוטי קקון עם הכדור (רדאד גמוטי קקון עם הכדור (רדאד ג'בארה)
אורי קרגולה (רדאד גאורי קרגולה (רדאד ג'בארה)
דינה בן טל, מנכ"לית אל על (רדאד גדינה בן טל, מנכ"לית אל על (רדאד ג'בארה)
משחק הכדורעף של אל על (רדאד גמשחק הכדורעף של אל על (רדאד ג'בארה)
דינה בן טל שמחה עם עובדי אל על (רדאד גדינה בן טל שמחה עם עובדי אל על (רדאד ג'בארה)
קבוצת פרטנר של פיני בלילי (רדאד גקבוצת פרטנר של פיני בלילי (רדאד ג'בארה)
פיני בלילי ואבירם ברוכיאן (רדאד גפיני בלילי ואבירם ברוכיאן (רדאד ג'בארה)
קבוצת עובדי עיריית ראשון לציון (רדאד גקבוצת עובדי עיריית ראשון לציון (רדאד ג'בארה)
הקהל ביציע (רדאד גהקהל ביציע (רדאד ג'בארה)
רוני שטיינברכר, אביה של דורון שורדת השבי (רדאד גרוני שטיינברכר, אביה של דורון שורדת השבי (רדאד ג'בארה)
משחק הכדורעף בספורטיאדה (רדאד גמשחק הכדורעף בספורטיאדה (רדאד ג'בארה)
דרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד גדרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד ג'בארה)
נוף מדהים במגרש הכדורגל (רדאד גנוף מדהים במגרש הכדורגל (רדאד ג'בארה)
הכדור בדרך לשער בדרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד גהכדור בדרך לשער בדרבי חדרה - כיבוי אש (רדאד ג'בארה)
אלעל נגד שדות התעופה (רדאד גאלעל נגד שדות התעופה (רדאד ג'בארה)
חיבוקים בספורטיאדה, אלעל נגד שדות התעופה (רדאד גחיבוקים בספורטיאדה, אלעל נגד שדות התעופה (רדאד ג'בארה)
אלעל נגד שדות התעופה מציגים כדורגל בספורטיאדה (רדאד גאלעל נגד שדות התעופה מציגים כדורגל בספורטיאדה (רדאד ג'בארה)
שחקן קבוצת שדות התעופה בפעולה (רדאד גשחקן קבוצת שדות התעופה בפעולה (רדאד ג'בארה)
שחייה בספורטיאדה (משה זנדבנק)שחייה בספורטיאדה (משה זנדבנק)
הבריכה, חלק מענפי הספורטיאדה (משה זנדבנק)הבריכה, חלק מענפי הספורטיאדה (משה זנדבנק)
הספורטיאדה הגיעה גם לחוף באילת (משה זנדבנק)הספורטיאדה הגיעה גם לחוף באילת (משה זנדבנק)
גלישת רוח בספורטיאדה (משה זנדבנק)גלישת רוח בספורטיאדה (משה זנדבנק)
עוד מגלישת הרוח (משה זנדבנק)עוד מגלישת הרוח (משה זנדבנק)
הגולשים יוצאים לדרכם (משה זנדבנק)הגולשים יוצאים לדרכם (משה זנדבנק)
גם הספורט הימי מביא עניין לספורטיאדה (משה זנדבנק)גם הספורט הימי מביא עניין לספורטיאדה (משה זנדבנק)
גם הכדורסל בספורטיאדה כמובן (רדאד גגם הכדורסל בספורטיאדה כמובן (רדאד ג'בארה)
תל אביב נגד פתח תקווה בכדורסל נשים (רדאד גתל אביב נגד פתח תקווה בכדורסל נשים (רדאד ג'בארה)
מאבק בין תל אביב לפתח תקווה (רדאד גמאבק בין תל אביב לפתח תקווה (רדאד ג'בארה)
