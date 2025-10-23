יום שבת, 25.10.2025 שעה 07:53
ספורט אחר  >> כדורעף

רוני שטיינברכר חזר לנהל את טורניר הכדורעף

אביה של דורון שורדת השבי, שב למנהגו לפני המלחמה בספורטיאדה: "ספורט ממלא את הנפש. צריך להמשיך במאבק להשבת כל 13 החטופים". וגם: טקס הזיכרון

רוני שטיינברכר (רדאד ג'בארה)
רוני שטיינברכר (רדאד ג'בארה)

רגעים של שפיות. רוני שטיינברכר, אביה של שורדת השבי דורון, ניהל היום (חמישי) את טורניר הכדורעף בספורטיאדה באילת שחזרה להתקיים אחרי שנתיים של מלחמה קשה מול ארגון הטרור חמאס ששולט ברצועת עזה.

במשך 471 יום בתו, דורון שטיינברכר, הייתה בשבי החמאס ושרדה בין היתר גם בזכות המאבק שניהל אביה, לאחר שנחטפה מכפר עזה. אחרי שחזרה לגבולות ישראל וריגשה מדינה שלמה, אביה הגיע לספורטיאדה באילת כדי לנהל את טורניר הכדורעף, כפי שנהג לעשות לפני המלחמה.

לצידו ישב בשולחן המזכירות יואב פלד. לפני הטורניר נערך טקס זיכרון ודקת דומיה לזכרה של נכדתו, ירין פלד ז״ל, פרמדיקית בנחל עוז שנפלה ב-7 באוקטובר. “ספורט ממלא את הנפש, זה סוג של ריפוי”, אמר רוני שטיינברכר.

רוני שטיינברכר ויואב פלד (רדאד גרוני שטיינברכר ויואב פלד (רדאד ג'בארה)

רוני הוסיף: “זו השנה ה-14 שלי בספורטיאדה. אני במקור מקיבוץ כפר עזה והייתי המנהל של הכדורעף, כך שנוצרו קשרים ומרכז הפועל הזמינו אותי כמו תמיד לנהל את משחקי הכדורעף. מטבעי אני איש של קהילה, איפה שיש שמחה ופעילות, אותי זה ממלא.

הספורטיאדה היא חלק ממה שאני עושה במהלך השנה ואני עושה את זה בכיף, אוהב את האנשים ומה שקורה פה. אני מחפש את האור לכל אורך הדרך, מי שמחפש את החושך ימצא אותו בכל פינה. אני מחפש לתרום ולתת, קודם כל אומר כן ואחרי זה שובר את הראש אם זה טוב או לא. כל עוד רוצים לתרום, אני אעשה זאת בשמחה".

רוני סיפר על המאבק להצלתה של דורון: “אני לא גיבור, אלא אדם שבחר במקום להרים ידיים - להרים את הראש. לא פיניתי לרגע מקום לייאוש או לאיבוד תקווה. הכרתי כל כך הרבה אנשים טובים בעם ישראל, יש לנו מדינה עם אזרחים נפלאים ואנחנו צריכים להמשיך במאבק ולא לשכוח שנשארו לנו עוד 13 חטופים. נכון שהם אינם בחיים, אבל צריך לסגור את המעגל הזה בשביל המשפחות שלהם. מי שלא היה שם, לא מבין את זה”.

משחק הכדורעף בספורטיאדה (רדאד גמשחק הכדורעף בספורטיאדה (רדאד ג'בארה)
כדורעף בספורטיאדה (רדאד גכדורעף בספורטיאדה (רדאד ג'בארה)
רוני שטיינברכר (רדאד גרוני שטיינברכר (רדאד ג'בארה)
