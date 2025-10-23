רפאלוב: נוצרו פערים בתפיסה עם פלורס, שגינו

ליאור רפאלוב ואיציק עובדיה דיברו אף הם היום (חמישי) במסגרת הצגתו של ברק בכר כמאמן הקבוצה. קשר העבר הסביר את הפרידה מדייגו פלורס ומדוע מלכתחילה נתנו לו את המושכות.

רפאלוב: “חשוב לי לסגור את הפרק אחרי הפיטורים של דייגו. היו המון שינויים בקיץ, בתחילת הדרך ראיינו מספר מאמנים, דייגו עם הרזומה שלו עם ביילסה - דיברנו איתו גם אונליין והוא היה שלושה ימים בישראל. עברנו על תכנים, היו הרבה סיטואציות של מה זה מכבי חיפה ועמידה בלחצים. בסוף באיזשהו מקום נוצרו פערים בתפיסה שהתפתחו בתפיסה, אני ואיציק זיהינו את זה מוקדם”.

“היה ניסיון לגשר, ניסינו שהדרך תיפתר ובסוף גם התוצאות הכריעו, אבל מה שהיה יותר חשוב זו הדרך. שגינו, זה חשוב לומר את זה, האחריות שלנו הייתה להגיב כמה שיותר מהר. אחרי שהתקבלה ההחלטה, פעלנו מהר מאוד למצוא תחליף ראוי. מבחינתי זה אומר - השפעה מיידית. ברק היה הראשון ברשימה שלי, אני יכול לסכם את זה - התשוקה, הרעב, קבלת האחריות והמסרים של הכדורגל - מה זה מכבי חיפה, ה-DNA, הבעת אמון בסגל הקיים - אלה דברים שהיה חשוב לי שנשב יחד ונדבר על זה”.

ליאור רפאלוב ודייגו פלורס (פרטי)

“שנינו יצאנו מהפגישה, ולאחר מכן עם איציק עובדיה ולאחר מכן ברק נפגש עם ההנהלה, החלטנו שברק האדם המתאים. כולנו מרגישים שהקהל מגויס לתמיכה בקבוצה, מרגיש את הווייב החיובי מהצטרפות בכר, המטרה היא להחזיר את חדוות המשחק והכדורגל ההתקפי שכולנו מצפים לו, רק לייצר ניצחונות וכדורגל אטרקטיבי”, טען.

רפאלוב הוסיף: “המועדון עבר סוג של טלטלה, הוא לא היה במקום שכולם ציפו. תוסיפו את הפיטורים של כל הצוות המקצועי, של מנהל מקצועי - הייתה סיטואציה לא פשוטה. ידענו שאנחנו הולכים להרבה שינויים ולא בכולם נפגע, עמדת המאמן הייתה עמדת מפתח. בדקנו הרבה מאמנים, לא כולם הסכימו להגיע לישראל, אני ואיציק הסכמנו שצריך מישהו מבחוץ, שיהיה מנותק מכל מה שקורה, שיהיה מוכן להגיע”.

ליאור רפאלוב, איציק עובדיה ודייגו פלורס (עמרי שטיין)

“אתה לא יכול לקחת רזומה של 6 שנים צמוד לביילסה עם מארסיי ולידס, אחד שספג את הרמות הגבוהות, ואח"כ מגיע לישראל ל-3 ימים, כל המסרים היו מאוד ברורים, מוסר העבודה, החריצות. דייגו היה האיש הנכון אחרי מה שהמועדון עבר, פערים מקצועיים התחילו להתגלות, בעיקר אחרי המשחק בטדי, לאחר מכן הייתה הדחה מאירופה, יכלנו לזהות בדרך שיש לנו בעיה, שאנחנו מתקשים נגד יריבות בסטנדרט בינוני פלוס. דייגו עבר הרבה סיטואציות והיו הרבה מסרים שלא יושמו בשטח, לכן נפרדנו”, הוסיף.

“ראינו משחקים שלמים של פלורס, הוא לא אימן את ריבר ואת בוקה שצריכות להיות כל הזמן דומיננטיות. חוץ ממני, גם איציק היה סופר ברור עם דייגו. זה היה כמו ביצת הפתעה, הפערים שנוצרו בתפיסת המשחק יותר ויותר במהלך הדרך, וגם מבחן התוצאה שהוא הכי חשוב - זה לא היה שם. שגינו בבחירה הזו”.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

“כל שחקן שהגיע מאז שדייגו מונה, הוא היה שותף לכך. יכול להיות שהוא אהב יותר או פחות, בסוף למאמן יש משקל חשוב, אבל מי שמקבל את ההחלטה זו מחלקת הכדורגל של חיפה. נוצרו פערים שלא היו ניתנים לגישור, בנוסף לתוצאות. אני ואיציק ציפינו לשיתוף פעולה כתף לכתף, וכן יש את זה עם ברק. לא היה את זה עם דייגו וזו עוד סיבה לכישלון בפתיחת העונה. ברק הוא דמות סופר חשובה בנוגע למה צריך להתחזק, אנחנו נשלים אחד את השני”.

“כמו שברק אמר, יש לנו סגל חזק וטוב, אחד הכשלים הוא שאנחנו לא מנצלים את הסגל במלואו וברק פה כדי לעשות את זה בצורה טובה יותר. נעשה שינויים נקודתיים. זה לא חדש לכולנו שחסר עוד קצת קסם, מישהו שירים אותך מהכיסא”, הוסיף.

“אני לא מתעסק במי הדמות שמחליטה בחיפה כי זה לא נכון שזה יהיה בנאדם אחד. בשיחות עם ברק היה חשוב שנחליט יחד עם הרבה נושאים. לאיציק יש ידע רב, בהרבה החלטות אנחנו יושבים יחד. ברק ציין שתי שיטות שהוא אוהב לשחק וחוויתי אותו גם כשחקן, לכן היה את הקליק הזה מהרגע הראשון. שנינו יצאנו מהשיחה מאוד מסופקים. בואו נתקדם לאט לאט בצעדים קטנים, אחרי כל כך הרבה שינויים - זה חריג מה שקרה פה בקיץ - הקהל צמא לראות דברים חיוביים, מצפה לנו הרבה עבודה”, סיכם.