יום חמישי, 23.10.2025 שעה 14:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

רפאלוב: נוצרו פערים בתפיסה עם פלורס, שגינו

קשר העבר הסביר את המינוי של המאמן שפוטר ממכבי חיפה: "לא חדש לכולנו שחסר קצת קסם. בכר היה הראשון ברשימה. המטרה היא להחזיר את חדוות המשחק"

|
ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)
ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)

ליאור רפאלוב ואיציק עובדיה דיברו אף הם היום (חמישי) במסגרת הצגתו של ברק בכר כמאמן הקבוצה. קשר העבר הסביר את הפרידה מדייגו פלורס ומדוע מלכתחילה נתנו לו את המושכות.

רפאלוב: “חשוב לי לסגור את הפרק אחרי הפיטורים של דייגו. היו המון שינויים בקיץ, בתחילת הדרך ראיינו מספר מאמנים, דייגו עם הרזומה שלו עם ביילסה - דיברנו איתו גם אונליין והוא היה שלושה ימים בישראל. עברנו על תכנים, היו הרבה סיטואציות של מה זה מכבי חיפה ועמידה בלחצים. בסוף באיזשהו מקום נוצרו פערים בתפיסה שהתפתחו בתפיסה, אני ואיציק זיהינו את זה מוקדם”.

“היה ניסיון לגשר, ניסינו שהדרך תיפתר ובסוף גם התוצאות הכריעו, אבל מה שהיה יותר חשוב זו הדרך. שגינו, זה חשוב לומר את זה, האחריות שלנו הייתה להגיב כמה שיותר מהר. אחרי שהתקבלה ההחלטה, פעלנו מהר מאוד למצוא תחליף ראוי. מבחינתי זה אומר - השפעה מיידית. ברק היה הראשון ברשימה שלי, אני יכול לסכם את זה - התשוקה, הרעב, קבלת האחריות והמסרים של הכדורגל - מה זה מכבי חיפה, ה-DNA, הבעת אמון בסגל הקיים - אלה דברים שהיה חשוב לי שנשב יחד ונדבר על זה”.

ליאור רפאלוב ודייגו פלורס (פרטי)ליאור רפאלוב ודייגו פלורס (פרטי)

“שנינו יצאנו מהפגישה, ולאחר מכן עם איציק עובדיה ולאחר מכן ברק נפגש עם ההנהלה, החלטנו שברק האדם המתאים. כולנו מרגישים שהקהל מגויס לתמיכה בקבוצה, מרגיש את הווייב החיובי מהצטרפות בכר, המטרה היא להחזיר את חדוות המשחק והכדורגל ההתקפי שכולנו מצפים לו, רק לייצר ניצחונות וכדורגל אטרקטיבי”, טען.

רפאלוב הוסיף: “המועדון עבר סוג של טלטלה, הוא לא היה במקום שכולם ציפו. תוסיפו את הפיטורים של כל הצוות המקצועי, של מנהל מקצועי - הייתה סיטואציה לא פשוטה. ידענו שאנחנו הולכים להרבה שינויים ולא בכולם נפגע, עמדת המאמן הייתה עמדת מפתח. בדקנו הרבה מאמנים, לא כולם הסכימו להגיע לישראל, אני ואיציק הסכמנו שצריך מישהו מבחוץ, שיהיה מנותק מכל מה שקורה, שיהיה מוכן להגיע”.

ליאור רפאלוב, איציק עובדיה ודייגו פלורס (עמרי שטיין)ליאור רפאלוב, איציק עובדיה ודייגו פלורס (עמרי שטיין)

“אתה לא יכול לקחת רזומה של 6 שנים צמוד לביילסה עם מארסיי ולידס, אחד שספג את הרמות הגבוהות, ואח"כ מגיע לישראל ל-3 ימים, כל המסרים היו מאוד ברורים, מוסר העבודה, החריצות. דייגו היה האיש הנכון אחרי מה שהמועדון עבר, פערים מקצועיים התחילו להתגלות, בעיקר אחרי המשחק בטדי, לאחר מכן הייתה הדחה מאירופה, יכלנו לזהות בדרך שיש לנו בעיה, שאנחנו מתקשים נגד יריבות בסטנדרט בינוני פלוס. דייגו עבר הרבה סיטואציות והיו הרבה מסרים שלא יושמו בשטח, לכן נפרדנו”, הוסיף.

“ראינו משחקים שלמים של פלורס, הוא לא אימן את ריבר ואת בוקה שצריכות להיות כל הזמן דומיננטיות. חוץ ממני, גם איציק היה סופר ברור עם דייגו. זה היה כמו ביצת הפתעה, הפערים שנוצרו בתפיסת המשחק יותר ויותר במהלך הדרך, וגם מבחן התוצאה שהוא הכי חשוב - זה לא היה שם. שגינו בבחירה הזו”.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)

“כל שחקן שהגיע מאז שדייגו מונה, הוא היה שותף לכך. יכול להיות שהוא אהב יותר או פחות, בסוף למאמן יש משקל חשוב, אבל מי שמקבל את ההחלטה זו מחלקת הכדורגל של חיפה. נוצרו פערים שלא היו ניתנים לגישור, בנוסף לתוצאות. אני ואיציק ציפינו לשיתוף פעולה כתף לכתף, וכן יש את זה עם ברק. לא היה את זה עם דייגו וזו עוד סיבה לכישלון בפתיחת העונה. ברק הוא דמות סופר חשובה בנוגע למה צריך להתחזק, אנחנו נשלים אחד את השני”.

“כמו שברק אמר, יש לנו סגל חזק וטוב, אחד הכשלים הוא שאנחנו לא מנצלים את הסגל במלואו וברק פה כדי לעשות את זה בצורה טובה יותר. נעשה שינויים נקודתיים. זה לא חדש לכולנו שחסר עוד קצת קסם, מישהו שירים אותך מהכיסא”, הוסיף.

“אני לא מתעסק במי הדמות שמחליטה בחיפה כי זה לא נכון שזה יהיה בנאדם אחד. בשיחות עם ברק היה חשוב שנחליט יחד עם הרבה נושאים. לאיציק יש ידע רב, בהרבה החלטות אנחנו יושבים יחד. ברק ציין שתי שיטות שהוא אוהב לשחק וחוויתי אותו גם כשחקן, לכן היה את הקליק הזה מהרגע הראשון. שנינו יצאנו מהשיחה מאוד מסופקים. בואו נתקדם לאט לאט בצעדים קטנים, אחרי כל כך הרבה שינויים - זה חריג מה שקרה פה בקיץ - הקהל צמא לראות דברים חיוביים, מצפה לנו הרבה עבודה”, סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */