יום חמישי, 23.10.2025 שעה 22:15
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%417-4145וירטוס בולוניה9
60%412-4135דובאי10
60%412-4285ז'לגיריס11
50%491-5016ריאל מדריד12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
33%554-5326מכבי ת"א18
20%441-4195ליון וילרבאן19
0%486-4415באסקוניה20

רבע 3, 07:10: הפועל ת"א - מונאקו 43:47

יורוליג, מחזור 6: קצב נהדר בסופיה, כשמיציץ' ומלקולם מובילים את האדומים ליתרון משמעותי מול הצרפתים, אצלם בולט ג'יימס. ישיגו ניצחון חמישי?

|
וסיליה מיציץ' (הפועל
וסיליה מיציץ' (הפועל "IBI" תל אביב)

משחק ענק במחזור השישי של היורוליג, כשהפועל תל אביב מארחת בשעה זו את מונאקו. הקבוצה של איטודיס מחזיקה במאזן של 1:4 באירופה, בעוד הקבוצה מהנסיכות ניצבת ממש בצמוד אליה בטבלה עם מאזן 2:3.

האדומים מגיעים למשחק לאחר פתיחת עונה מסחררת עם עשרה ניצחונות מ-11 משחקים. לצערם, ההפסד היחיד היה למכבי תל אביב. הקבוצה מציגה כדורסל משכנע וכעת עם הבשורות על חזרת היורוליג לארץ יהיה קשה מאוד להמר נגד המכונה האדומה.

מן העבר השני, הקבוצה של ספאנוליס התחילה את העונה בצורה לא מספיק יציבה עם הפסדים לשאלון בליגה ובולוניה באירופה מצד אחד, וניצחונות על וילרבאן ופאריס בליגה ו-ולנסיה ביורוליג. נגד הקבוצה מתל אביב הצרפתים יצטרכו להתעלות על עצמם.

שחקני הפועל ת"א (הפועל "IBI" תל אביב)שחקני הפועל ת"א (הפועל "IBI" תל אביב)

מבחינת נתונים, הפועל ניצבת בפסגת הליגה בממוצע נקודות למשחק (93.8) ויריבתה רק במקום העשירי (86.4). מונאקו לא מרבה לאבד כדורים, בזה היא ניצבת במקום השני ביורוליג עם ממוצע של 9.2 איבודים בלבד למשחק, בעוד הקבוצה של איטודיס עם 12.6 איבודים בממוצע למשחק במקום ה-11.

רבע ראשון: 18:27 להפועל ת”א

חמישיית הפועל ת”א: אלייז’ה ברייאנט, קולין מלקולם, וסיליה מיציץ’, דניאל אוטורו ואיש וויינרייט.

חמישיית מונאקו: אלפא דיאלו, מייק ג’יימס, ניקולה מיטרוביץ’, מת’יו סטראזל ודניאל תייס.

מלקולם פתח עם שלשה אדומה, אוטורו הוסיף נקודות, אך ג’יימס צימק ל-2:5 בפתיחה. אוטורו קלע שלוש רצופות והוסיף לאחר מכן דאנק אדיר, אך תייס עם סל ועבירה הוריד ל-5. מיציץ’ צלף מרחוק ונתן להפועל יתרון 8, דיאלו צימק מהקו, מיציץ’ הגיב עם עוד סל משלו, ומירוטיץ’ ענה מנגד והוריד ל-15:8. מיציץ’ קלע 2 מ-3 מהקו, הוסיף סל לאחר מכן ונתן להפועל יתרון דו ספרתי. ג’יימס קלע אחת, אוקובו הוריד עד ל-8, אך מלקולם עם שלשה שנייה קבע 13:22. קבאריוס צימק, גינת ענה מנגד, אך ג’יימס הגיב עם שלשה והוריד ל-6. מלקולם צלף עוד שלשה בדרך ליתרון 9 בסיום הרבע.

דניאל אוטורו עולה לסל (הפועל "IBI" תל אביב)דניאל אוטורו עולה לסל (הפועל "IBI" תל אביב)
דניאל אוטורו מטביע (הפועל "IBI" תל אביב)דניאל אוטורו מטביע (הפועל "IBI" תל אביב)

רבע שני: 34:44 להפועל ת”א

נדוביץ’ פתח עם שלשה צרפתית, סטראזל קלע פעמיים מהקו והוריד ל-4 בלבד. מוטלי קלע 4 רצופות והגדיל ל-8, בלייקני הוסיף סל ועבירה בדרך ל-23:34. מוטלי נכנס בגדול למשחק עם עוד נקודות ויתרון 13, דיאלו עם שלשה הוריד ל-10. דיאלו הוסיף עוד 2, גינת הגיב עם 2 משלו והחזיר לדו ספרתי. בראיינט העלה ל-12, ג’יימס הוריד ל-9 עם סל ועבירה, אך מיציץ’ החזיר לדו ספרתי וג’יימס מיד ענה עם שלשה והוריד ל-42:34. אודיאסה קלע 2 מהקו וסגר את הרבע על יתרון 10.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (הפועל "IBI" תל אביב)
איש וויינרייט (הפועל "IBI" תל אביב)איש וויינרייט (הפועל "IBI" תל אביב)

רבע שלישי:

תייס קלע אחת מ-2, דיאלו צלף 3 מ-3 אוקובו הוסיף והוריד ל-4 בלבד. תייס המשיך ריצת 0:9 והוריד לנקודה בלבד, אך מיציץ’ ענה עם שלשה והגדיל ל-4.

תומר גינת (הפועל "IBI" תל אביב)תומר גינת (הפועל "IBI" תל אביב)
אלייזאלייז'ה בראיינט (הפועל "IBI" תל אביב)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */