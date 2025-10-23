חזה את פיצוץ הדרבי? המנצח בפנטזי ליגת העל

הדרבי התל אביבי אמנם פוצץ, ומדובר בחדשות רעות במיוחד עבור המנג’רים בפנטזי שבחרו שחקנים ממכבי והפועל ת”א, אבל המחזור השביעי בליגת העל כבר מאחורינו וברוב המשחקים אמנם לא נרשמה כמות שערים יוצאת דופן, אך כן היו מספר שחקנים שבלטו מעל כולם.

במשחק המפתיע של המחזור, מכבי נתניה גברה 2:3 על מכבי חיפה, שאצלה הצטיין קני סייף למרות הספיגות עם שער, 4 מסירות מפתח ו-2 חטיפות בדרך ל-11 נקודות אישיות. בנתניה מתאוס דאבו סיים עם 11 נקודות בזכות שער, בישול ו-3 מסירות מפתח וגם מאור לוי בלט לטובה עם 7 נקודות.

הפועל באר שבע הופתעה עם 1:0 לקריית שמונה, אצלה כיכב בילאל שאהין עם 11 נקודות בזכות 2 מסירות מפתח, 2 חטיפות, 7 תיקולים ו-3 הרחקות. אצל האדומים אופיר דוידזאדה סיים עם 10 נקודות בזכות הרבה מחויבות עם 4 תיקולים, מסירת מפתח ו-3 הרחקות.

אופיר דוידזאדה שומר על הכדור (ראובן שוורץ)

ב-0:0 בין הפועל פתח תקווה להפועל ירושלים הצטיין נועם מלמוד עם 11 נקודות, בזכות שער נקי, מסירת מפתח, ארבע חטיפות ושבע הרחקות. גם נדב זמיר שהציל פנדל בלט עם 9 נקודות. בהפועל חיפה שניצחה 1:2 את בני ריינה אף שחקן לא הביא כמות דו ספרתית של נקודות, אך ג’ורג’ דיבה שכבש את אחד מהשערים סיים עם 9.

ה-0:0 בין בית”ר ירושלים למ.ס אשדוד לא הביא שערים, אבל כן נקודות, בעיקר לשחקני ההגנה של הקבוצות. ירדן כהן (8), רועי אלימלך (9), לוקה גדראני ובריאן קרבאלי (8 כל אחד) בלטו אצל ברק יצחקי, כשמנגד טום בן זקן וטימוטי אוואני סיימו עם 11 נקודות כל אחד, כשהראשון הרחיק לא פחות מ-10 כדורים.

טימותי אוואני (שחר גרוס)

את הדירוג הכללי (והצמוד) מוביל “איזה שלופים” עם 593 נקודות, נקודה יותר ממושיקו ולהקתו. ההרכב המנצח של המחזור היה הכי דל מבחינת נקודות העונה, הרבה בגלל פיצוץ הדרבי, והמנצח הוא המנג’ר “אבי נמני” עם 76 נקודות, אחת יותר מאושר תוהמי. ההרכב המנצח שלא כלל אף שחקן מהפועל ומכבי תל אביב: נדב זמיר, טום בן זקן (קפטן, 22 נקודות לבדו אחרי הכפלה), דור מלול, ג’ורג’ דיבה, לוקאס ונטורה, סדריק דון, דולב חזיזה, רועי גורדנה, דן ביטון, ארתור מירניאן וג’ונבוסקו קאלו.