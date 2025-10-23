הריבונות תעיף את הכדורגל הישראלי מאירופה?

אם חשבנו שעם סיום המלחמה נוכל סוף סוף לנשום לרווחה בכל הנוגע לאיומי ההדחה של ישראל ממסגרות הכדורגל האירופיות הרי שכעת מתברר כי עננה חדשה מרחפת מעל הספורט הישראלי.

מושב החורף של הכנסת נפתח במבוכה לקואליציה, לאחר ששתי הצעות חוק האחת להחלת ריבונות במעלה אדומים בלבד, והשנייה להחלת ריבונות על כל יהודה ושומרון עברו בקריאה טרומית, וזאת למרות התנגדות הממשלה. ההצבעה התקיימה בזמן ביקורו בישראל של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די ואנס, ובצל אזהרתו של הנשיא דונלד טראמפ כי לא יאפשר מהלך סיפוח חד צדדי.

האופוזיציה ניצלה את המצב הפוליטי הרגיש והצליחה להביך את הקואליציה, אך המהלך הזה עלול לעלות ביוקר לכדורגל הישראלי. במהלך השנים האחרונות, ההתאחדות הפלסטינית לכדורגל הגישה תלונות חוזרות ונשנות לפיפ"א בדרישה להשעות את ישראל מהארגון, בטענה כי חמש קבוצות ישראליות משחקות מעבר לקו הירוק. עד כה נדחו כל הטענות הללו, בין היתר בזכות פעילות דיפלומטית אינטנסיבית של ההתאחדות לכדורגל הישראלית.

אולם כעת, אם הצעות החוק שזכו לאישור ראשוני יתקדמו ויהפכו לחוק המשמעות עלולה להיות הרסנית: הכדורגל הישראלי עלול להיות מודר מהזירה הבין-לאומית לחלוטין. גורמים בכירים בכדורגל הישראלי הזהירו כי אישור הסיפוח באופן חד צדדי עלול להביא לניתוק היחסים עם אופ"א ופיפ"א, ולמעשה לסופה של השתתפות ישראל בתחרויות האירופיות.