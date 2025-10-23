יום שבת, 25.10.2025 שעה 04:03
92-83מיטיולן1
90-53בראגה2
90-53ליון3
73-73דינמו זאגרב4
72-63ויקטוריה פלזן5
72-53פרייבורג6
73-53פרנצווארוש7
62-53בראן8
64-63סלטה ויגו9
62-43אסטון וילה10
65-63ליל11
63-43גו אהד איגלס12
66-63יאנג בויז13
64-43פנרבחצ'ה14
63-33פורטו15
52-43בטיס16
45-63נוטינגהאם פורסט17
43-33בולוניה18
41-13גנק19
46-53פאוק סלוניקי20
44-33סלטיק21
36-63פנאתינייקוס22
34-33רומא23
34-33פ.צ. באזל24
34-33פיינורד25
36-43לודוגורץ26
35-33שטורם גראץ27
34-23סטיאווה בוקרשט28
34-23שטוטגרט29
15-23הכוכב האדום30
16-23מאלמו31
16-13מכבי ת"א32
06-33ניס33
06-23רד בול זלצבורג34
04-03אוטרכט35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

"יוזמה מול יעילות": בדנמרק נערכים למכבי ת"א

התקשורת הדנית פרסמה ניתוח לקראת ההתמודדות בליגה האירופית: "מכבי צפויה לשלוט בקצב המשחק, מיטיולן מצטיינת במשחק לחץ מדויק ובהתקפות מעבר"

|
שחקני מכבי תל אביב בחימום לפני הדרבי (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב בחימום לפני הדרבי (שחר גרוס)

הליגה האירופית חוזרת הערב (חמישי) עם משחק מעניין במיוחד, שבו מכבי תל אביב תארח את מיטיולן הדנית בבאצ’קה טופולה, האצטדיון הביתי הזמני של הצהובים. אחרי פתיחה מאכזבת בשלב הבתים, האלופה הישראלית יודעת שהיא חייבת ניצחון כדי לשמור על סיכוי ממשי להעפיל לשלב הבא. לקראת המפגש האתר bet365 denmark פרסם הכנה למשחק.

“מכבי ת”א פתחה את שלב הבתים עם תיקו מול פאוק היוונית והפסד חוץ לדינמו זאגרב, מה שמשאיר אותה עם נקודה אחת בלבד אחרי שני משחקים. הלחץ על הצהובים גדול, והם יודעים שכל תוצאה מלבד ניצחון תסבך משמעותית את סיכוייהם לעלות לשלב הבא”, כתבו בתקשורת הדנית. “מיטיולן, לעומת זאת, נהנית ממומנטום נהדר אחרי שני ניצחונות במחזורי הפתיחה של המפעל, נגד שטורם גראץ ונוטינגהאם פורסט, ופתיחת עונה טובה גם בליגה המקומית. היא תגיע לסרביה בביטחון מלא ועם מטרה ברורה: לשמור על מאזן מושלם באירופה”.

בדנמרק הוסיפו: “האמונה והמורל של מכבי יעמדו למבחן הערב, האם הם יוכלו לתקן את חולשותיהם ההגנתיות, אשר נוצלו היטב ע”י דינמו זאגרב, והאם ההתקפה שלהם תהיה בחדות הנדרשת? עבור מיטיולן המטרה היא להמשיך במומנטום כדי לשמור על גורלם בידיהם. סביר להניח שהם ישחקו בעיקר על ניצול מצבים נייחים וטעויות של הישראלים”.

קרב סגנונות: יוזמה מול יעילות

האתר הדני הוסיף ניתוח טקטי למשחק הערב: “מכבי צפויה לנסות לשלוט בקצב המשחק וליזום, מנגד “הזאבים השחורים” מצטיינים במשחק לחץ מדויק ובהתקפות מתפרצות. כל איבוד כדור במרכז השדה של הצהובים עלול להיות מסוכן”. ניתחו במדינה הנורדית. “מיטיולן צפויה לשמור על מבנה טקטי סגור, משחק סבלני ולחפש את ההזדמנויות דרך כדורים ארוכים והתקפות המעבר, במשחק צפוף כזה התוצאה תוכרע על הפרטים הקטנים: מסירה לא מדויקת, איבוד כדור במיקום קריטי או מתפרצת מהירה”.

נראה שלמרות המיקומים בטבלה, בדנמרק רואים בקבוצה של לאזטיץ’ לא פחות טובה מהחבורה של מייק טולברג למשחק הערב. שעשוי להיות נקודת מפנה בקמפיין האירפי של מכבי תל אביב. ניצחון יכול להחזיר את הקבוצה לתמונת העלייה, בעוד הפסד נוסף עלול להפוך את המשך הקמפיין למשימה כמעט בלתי אפשרית. הקהל שיגיע לסרביה צפוי לתמוך בצהובים, שינסו לשבור את רצף המשחקים ללא ניצחון באירופה.

