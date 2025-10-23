גומז כשיר, גל אראל יכריע בינו לבין אורן ביטון

הפועל חיפה מעבירה הילוך בהכנות לקראת משחקה בסוף השבוע, בסמי עופר מול בית"ר ירושלים. ניצחון במפגש הצמרת ידביק את החבורה של גל אראל לצמרת הגבוהה. זאת לאחר שבתחילת העונה סומנו כמועמדת לירידה.

הבשורה הטובה מבחינת הקבוצה היא חזרתו לאימונים מלאים של המגן השמאלי סאנה גומז, אחד הזרים המוערכים בכרמל. אראל אמור להכריע האם להחזיר את גומז להרכב או להשאיר את אורן ביטון שהיה טוב במשחק האחרון מול מכבי בני ריינה. בנוסף ישנה התלבטות נוספת בין רועי זיקרי לרותם חטואל בהתקפה. יעד גונן שמתאושש מפציעה יחזור לסגל רק במחזור הבא.

שביעות רצון מההגנה בהפועל חיפה, ובפרט הבלם ג'ורג דיבה, שממשיך במגמת העליה וההתקדמות מהשנה שעברה. דיבה הפך לאחד השחקנים המוערכים בקבוצה, שכזכור ספגה רק חמישה שערים העונה בליגה, הכי מעט חוץ ממכבי תל אביב (3).