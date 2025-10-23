יום חמישי, 23.10.2025 שעה 10:43
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

גומז כשיר, גל אראל יכריע בינו לבין אורן ביטון

הפועל חיפה מתכוננת למשחק החשוב שלה בסמי עופר בשבת נגד בית"ר, שביעות רצון עד כה ממשחק ההגנה של הקבוצה. המגן השמאלי חזר לכשירות ובתמונת ה-11

אורן ביטון רוצה למסור (חג'אג' רחאל)
אורן ביטון רוצה למסור (חג'אג' רחאל)

הפועל חיפה מעבירה הילוך בהכנות לקראת משחקה בסוף השבוע, בסמי עופר מול בית"ר ירושלים. ניצחון במפגש הצמרת ידביק את החבורה של גל אראל לצמרת הגבוהה. זאת לאחר שבתחילת העונה סומנו כמועמדת לירידה.

הבשורה הטובה מבחינת הקבוצה היא חזרתו לאימונים מלאים של המגן השמאלי סאנה גומז, אחד הזרים המוערכים בכרמל. אראל אמור להכריע האם להחזיר את גומז להרכב או להשאיר את אורן ביטון שהיה טוב במשחק האחרון מול מכבי בני ריינה. בנוסף ישנה התלבטות נוספת בין רועי זיקרי לרותם חטואל בהתקפה. יעד גונן שמתאושש מפציעה יחזור לסגל רק במחזור הבא.

שביעות רצון מההגנה בהפועל חיפה, ובפרט הבלם ג'ורג דיבה, שממשיך במגמת העליה וההתקדמות מהשנה שעברה. דיבה הפך לאחד השחקנים המוערכים בקבוצה, שכזכור ספגה רק חמישה שערים העונה בליגה, הכי מעט חוץ ממכבי תל אביב (3).

