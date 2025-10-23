"לא נכנס לאירועי הדרבי, מי שמגיע לו ישחק"

מכבי נתניה תארח ביום שבת את הפועל תל אביב במסגרת המחזור השמיני של ליגת העל, והיא תגיע למשחק בתחושות נהדרות לאחר הניצחון הגדול 2:3 על מכבי חיפה בסמי עופר. מאמן היהלומים, יוסי אבוקסיס, ושחקן הקבוצה כארם ג’אבר, דיברו במסיבת עיתונאים לקראת המשחק.

המאמן פתח את דבריו והתייחס למשחקים מול קבוצות הצמרת: “זה נכון שהמשחק מול מכבי חיפה היה אחד הטובים, אבל הראש שלנו בהפועל תל אביב. שמחנו מהניצחון ונהנינו מהדרך, כי זה היה ניצחון של כדורגל כל המשחק, גם כשהיינו בפיגור. יחד עם זאת, הראש שלו במשחק הבא וזה הולך להיות משחק מאוד קשה, כי הפועל תל אביב קבוצת צמרת חזקה. אנחנו צריכים להיות חזקים בבית”.

על ההשפעה של הדרבי שלא התקיים על היריבה: “אנחנו נראה, אני לא מתייחס לזה. אנחנו מתייחסים באימונים לחוזקות ולחולשות של היריבה, ומה שהיה בדרבי אני לא נכנס אליו”.

יויס אבוקסיס (שחר גרוס)

לגבי המנטליות של קבוצתו: “בכל הניצחונות שלנו היינו בפיגור וחזרנו, זה משהו שאני אוהב שאנחנו לא מוותרים. שחקנים לא הורידו את הראש במשחק מול מכבי חיפה, זה משהו שמבחינה מנטלית מאוד אהבתי לראות. חזרנו למשחק ביכולת ולא במצבים נייחים”.

על פתיחת העונה הלא פשוטה שעברו היהלומים אמר אבוקסיס: “ההכנה לא הייתה רגילה, צירפנו שחקנים קצת באיחור. אני שמח שהם הגיעו כי הם משפרים אותנו. יחד עם זאת, קיבלנו הגרלה מאוד קשה בזמן שהיינו פחות מוכנים אז זה היה שילוב של שניהם. היום אנחנו קבוצה הרבה יותר טובה”.

על העומק של הסגל: “שאלה יהיו כאבי הראש שלנו, היום יש לנו תחרות על ההרכב והסגל. כל השחקנים יודעים שזה בריא וספורטיבי ומי שמגיע לו ישחק. אני חושב שאנחנו צריכים להתרכז במי שנמצא כרגע”.

שחקני מכבי נתניה חוגגים עם הקהל בסיום (עמרי שטיין)

על כך שזה מפגש פיקנטי עבורו: “מקום שגדלתי בו, אבל עברו הרבה שנים ובסופו של דבר אתה מתרגל לשחק מול קבוצות שגדלת בהם. אין פה משהו אישי, היא קבוצה חזקה מאוד”.

לאחר המאמן עבר למיקרופון המגן ג’אבר, שנשאל על המפנה במשחק מול מכבי חיפה ואמר: “הרבה פעמים בסמי עופר היינו מפסידים אבל יוצאים עם המחמאות. ידענו שמכבי חיפה יחסית חלשים, וידענו שצריך לקחת נקודות ואני שמח שעשינו את זה”.

לגבי הלחץ בפתיחת העונה: “קיווינו לפתוח את העונה אחרת, וכמו שיוסי אמר לא היו השחקנים שהחתמנו לאחרונה. הם נותנים לנו תוספת אדירה ועוזרים המון ואנחנו רואים מכבי נתניה אחרת”.

כארם ג'אבר (אופיר מגדל)

לקראת המשחק מול הפועל תל אביב: “הפועל תל אביב קבוצה מאוד טובה, אחת הטובות בליגה, אבל אם נדע ליישם את הדברים מהאימונים, אנחנו ננצח את המשחק הזה”.

על הכושר בו הוא נמצא: “אני חושב שבאופן אישי עשיתי הכנה טובה ומחנה אימונים טוב, אבל הפציעה שהייתה לי בברך קצת לקחה אותי אחורה. אני מרגיש שאני משתפר ממשחק למשחק ומאימון לאימון ואני מקווה להמשיך ככה”.

על ההתעניינות בו מהקבוצות הגדולות: “כל שחקן רוצה שידברו עליו שרוצים אותו בקבוצות הגדולות. אני יודע איך לשים את הרעשי רקע בצד באימונים ובמשחקים ולהביא את עצמי לידי ביטוי במשחק”.

על הקהל של קבוצתו: “במכבי נתניה יש את הקהל בין הטובים בארץ ואני רוצה שכל הקהל יגיע כדי לדחוף אותנו קדימה. אנחנו משחקים בשבילם”.