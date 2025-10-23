היחס שמקבלת מכבי ת"א לניצחון על מיטיולן

משחקיהן של קבוצות הספורט הישראליות באירופה ממשיכים היום (חמישי), כאשר מכבי תל אביב “תארח” את מיטיולן במסגרת הליגה האירופית אליה היא חוזרת לאחר פגרה ארוכה, בעוד הפועל תל אביב תשחק “בביתה” מול מונאקו במסגרת היורוליג.

האלופה הישראלית מקבלת יחס של פי 3.20 לניצחון בכורה העונה שלה בשלב הליגה, בעוד היריבה שמגיעה מדנמרק זוכה ליחס של פי 1.80, כשתוצאת תיקו בין הקבוצות תוביל את המנחשים לזכות ביחס של פי 3.25 על כספם.

נעבור לכדורסל, שם הקבוצה של דימיטריס איטודיס תפגוש את הקבוצה מהנסיכות ותרצה להמשיך בכושר הנהדר שלה באירופה. האדומים מקבלים יחס של פי 1.8 שינצחו ב-3 הפרש ומעלה, ויינתן יחס זהה גם לזה שמונאקו תנצח או שתפסיד עד 2 נקודות הפרש.