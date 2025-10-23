יום חמישי, 23.10.2025 שעה 13:15
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"רצינו שהדרבי יתקיים ושהדברים יוכרעו במגרש"

ברדה התייחס למשחק שפוצץ: "את מה שתלוי בנו נעשה הכי טוב, נתניה מצוינת וניצחה בצדק בחיפה. הכדורגל הישראלי צריך לשמר את המוצר הטוב ביותר שלו"

|
אליניב ברדה (חגי מיכאלי)
אליניב ברדה (חגי מיכאלי)

אחרי אירועי הדרבי התל אביבי הסוער שלא התקיים לבסוף, הפועל ת”א תחזור לדשא ביום שבת ב-20:00 כשתפגוש את מכבי נתניה. האדומים מקווים לנצח ולהגיע במצב רוח טוב לגמר גביע הטוטו מול בית”ר ירושלים ביום שלישי, והמאמן אליניב ברדה והבלם פרנאן מאיימבו דיברו מסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי באתר.

ברדה: "לאורך כל הדרך רצינו לשחק בדרבי"

מאמן הפועל ת”א פתח את דבריו בהתייחסות לדרבי: “האמת שלא הספקתי לצאת לכר הדשא, הייתי עדיין בחדר ההלבשה. וכמו שאנחנו ארבעה ימים אחרי הדרבי אנחנו יומיים לפני מכבי נתניה”.

“באנו מאוד מוכנים ודרוכים ורצינו שיהיה משחק לאורך כך הדרך, שהדברים יוכרעו על המגרש. בכל מה שקשור למה שקורה מאחורי המגרש יש אנשים שמטפלים בזה ונחכה להחלטה”.

על האפשרות שיהיה הפסד טכני: “מה שתלוי בנו זה המשחק הקרוב בשבת מול נתניה שהיא קבוצה מצוינת שניצחה בצדק בסמי עופר”.

על ההשפעה לסיטואציה מהדרבי: “אנחנו צריכים להתנתק ומה שהיה מאחורינו. אנחנו רוצים לבוא הכי מוכנים ולבוא באותה רמת דריכות שבאנו לדרבי”.

על האפשרות כי נתניה תעקוף את האדומים בטבלה במידה ותנצח בשילוב עם הפסד טכני בדרבי והורדת נקודות: “אנחנו מחזור שמיני, נסתכל על הרצון שלנו לצבור נקודות, ליצור המשכיות ולייצג את המועדון שלנו בצורה הטובה ביותר שאנחנו יכולים”.

כאיש ספורט, מה הוא חושב שצריך לקרות מהמשחק: “אני חושב שכדורגל, בטח משחק כזה, עם אווירה כזאת וכמות ההשקעה שהייתה בו, הכדורגל הישראלי צריך לשמר את המצב הזה ולהיות מוכרע על הדשא. אני אשמח שהמשחק הזה ישוחק, אך עברו ארבעה ימים ואנחנו מסתכלים על המשחק הקרוב נגד מכבי נתניה. אנחנו הולכים לשחק מול קבוצה עמוקה עם סגל מאוד חזק”.

על השינוי שעברו כקבוצה מאז המשחק מול נתניה בטוטו: “לא יהיה משחק דומה, גם אנחנו וגם נתניה עברנו שינוי. הקבוצות לא דומות והמשחק לא יהיה דומה. זה משחק חוץ קשה מאוד מול יריבה שנמצאת בכושר נהדר. נבוא להמשיך את הכדורגל שלנו ולנצח”.

לגבי הסגל: “היו כמה שחקנים עם רגישויות שהרוויחו את הימים האלה. כל מי שישחק כשיר במאה אחוז וייתן הכל עבור המועדון. בוסקילה יהיה זמין למשחק הקרוב, קורין לא. נראה מחר איך יגיבו לאימון השניים שלושה שחקנים שלא כשירים לחלוטין”.

מאיימבו, בלם הקבוצה, דיבר על הדרבי: “אני חושב שזה היה מתסכל, הרבה אוהדים באו לראות את המשחק, גם בבית. האוהדים שלנו מדהימים”.

על הכך שהוא הקפטן של המועדון: “זה מדהים להיות הקפטן, ואני שמח על זה שאני הקפטן של המועדון המדהים הזה. יש לי ניסיון בישראל ואני אוהב לקחת אחריות ואני שמח על כך”.

על התחושה להגיע למועדון כמו הפועל תל אביב: “זו לא פעם ראשונה שלי במועדון גדול, הייתי גם בצרפת. אני אוהב את האווירה ומרגיש טוב”.

הבלם נשאל האם חווה משהו דומה לדרבי והשיב: “פעם ראשונה שראיתי דבר כזה. רצינו לשחק את המשחק הזה והיינו עצובים, אבל זה קורה ועכשיו אנחנו מפוקסים למשחק ביום שבת”.

על המצב בקיץ עם דיארה והאם יגיע למועדון: “אני מקווה, אני מדבר איתו, אבל אני לא האדם לענות על האם הוא יגיע למועדון”.

