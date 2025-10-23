"הספורטיאדה זו חגיגת ספורט, התגעגענו לזה"

הספורטיאדה בעיצומה. אלפי משתתפים כבר התחרו באירוע הספורט המרכזי של ליגת מקומות העבודה בישראל, בין אם זה במשחקי כדורגל או כדורסל, תחרויות ריצה או שייט ואפילו אופניים ברחבי העיר אילת.

ראש העיר אילת, אלי לנקרי, אמר: “זו חגיגה אמיתית של ספורט. התגעגענו לזה. שנתיים שזה לא היה כאן וכיף שהספורטיאדה חוזרת. הם צובעים את העיר ותורמים לה מאוד. אנחנו עיר שמארחת כנסים, פסטיבלים ואירועים, אבל האירוע הזה הוא הכי גדול והכי מיוחד. נערכנו מבחינת המתקנים לארח את האירוע, ואפילו הוספנו מתקנים בקריית הספורט החדשה בעיר שנמצאת עדיין בפיתוח.

"העיר הזו חטפה לא מעט בתקופת המלחמה, בעיקר בגלל ההישענות על התיירות. אירחנו כאן 65 אלף מפונים ועשינו הכל עבורם, הייתה תקופה קשה, אבל ברוך השם העיר מתאוששת וזו חוזרת להיות עיר התיירות הטובה בישראל”.

הקהל באירוע הפתיחה (רדאד ג'בארה)

מ״מ יו״ר ההסתדרות, רועי יעקב, ציין: “זה אחד מהאירועים הכי גדולים שיש במדינת ישראל. ספורט זה דבר חשוב ואנחנו שואפים שהעובדים תמיד יהיו פעילים כי זה חשוב לנפש במדינה הלחוצה שלנו. האירוע הזה משלב מקצוענות ורואים כמה העובדים לוקחים את האירוע ברצינות, הם משקיעים המון ומתאמנים קשה כל השנה”.

רועי יעקב (רדאד ג'בארה)

יו״ר הפועל, פרוספר בן חמו, הבהיר: “זו הספורטיאדה הכי טובה שהייתה. האנשים היו צמאים לזה, אחרי המלחמה. אני מקווה מאוד שכל החטופים יחזרו הביתה ואנחנו לא שוכחים את כל הנופלים שבזכותם האירוע הזה מתקיים. זה אירוע שמאוד מרגש אותי, יש בו שמחה שמהולה בעצב אחרי שנתיים קשות, אבל אנחנו צריכים לחזור לשגרה”.