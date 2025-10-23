יום חמישי, 23.10.2025 שעה 09:13
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

"הספורטיאדה זו חגיגת ספורט, התגעגענו לזה"

ראש העיר אילת, לנקרי, על האירוע: "חטפנו במלחמה, אבל חוזרים להיות עיר התיירות הטובה בישראל". מ"מ יו"ר ההסתדרות: "מהאירועים הגדולים שיש פה"

|
אלי לנקרי (רדאד ג'בארה)
אלי לנקרי (רדאד ג'בארה)

הספורטיאדה בעיצומה. אלפי משתתפים כבר התחרו באירוע הספורט המרכזי של ליגת מקומות העבודה בישראל, בין אם זה במשחקי כדורגל או כדורסל, תחרויות ריצה או שייט ואפילו אופניים ברחבי העיר אילת.

ראש העיר אילת, אלי לנקרי, אמר: “זו חגיגה אמיתית של ספורט. התגעגענו לזה. שנתיים שזה לא היה כאן וכיף שהספורטיאדה חוזרת. הם צובעים את העיר ותורמים לה מאוד. אנחנו עיר שמארחת כנסים, פסטיבלים ואירועים, אבל האירוע הזה הוא הכי גדול והכי מיוחד. נערכנו מבחינת המתקנים לארח את האירוע, ואפילו הוספנו מתקנים בקריית הספורט החדשה בעיר שנמצאת עדיין בפיתוח.

"העיר הזו חטפה לא מעט בתקופת המלחמה, בעיקר בגלל ההישענות על התיירות. אירחנו כאן 65 אלף מפונים ועשינו הכל עבורם, הייתה תקופה קשה, אבל ברוך השם העיר מתאוששת וזו חוזרת להיות עיר התיירות הטובה בישראל”.

הקהל באירוע הפתיחה (רדאד גהקהל באירוע הפתיחה (רדאד ג'בארה)

מ״מ יו״ר ההסתדרות, רועי יעקב, ציין: “זה אחד מהאירועים הכי גדולים שיש במדינת ישראל. ספורט זה דבר חשוב ואנחנו שואפים שהעובדים תמיד יהיו פעילים כי זה חשוב לנפש במדינה הלחוצה שלנו. האירוע הזה משלב מקצוענות ורואים כמה העובדים לוקחים את האירוע ברצינות, הם משקיעים המון ומתאמנים קשה כל השנה”.

רועי יעקב (רדאד גרועי יעקב (רדאד ג'בארה)

יו״ר הפועל, פרוספר בן חמו, הבהיר: “זו הספורטיאדה הכי טובה שהייתה. האנשים היו צמאים לזה, אחרי המלחמה. אני מקווה מאוד שכל החטופים יחזרו הביתה ואנחנו לא שוכחים את כל הנופלים שבזכותם האירוע הזה מתקיים. זה אירוע שמאוד מרגש אותי, יש בו שמחה שמהולה בעצב אחרי שנתיים קשות, אבל אנחנו צריכים לחזור לשגרה”.

פרוספר בן חמו (רדאד גפרוספר בן חמו (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */