"משחק ענק לבלאט, ניצחון שמכניס אוויר לריאות"

"יופי של ניצחון", אמרו במכבי תל אביב לאחר ה-91:92 אמש (רביעי) על ריאל מדריד במסגרת המחזור השישי של היורוליג, ששיפר את מאזנה של הקבוצה לשני ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים. המשחק עצמו סיפק רגעים מעט דומים לשבוע שעבר, רק שהסיומת הייתה שונה, בחסות בלאט, תמיר בלאט ממנו התמוגגו במועדון. הצהובים של עודד קטש יפגשו ביום שבת את בני הרצליה ולאחר מכן יצאו לשבוע משחקים כפול נוסף כאשר ביום שלישי יפגשו את פנאתינייקוס באתונה וביום חמישי 'יארחו' את הכוכב האדום בלגרד.

לפני שנה ותשעה ימים וכמובן מחזור יורוליג נוסף מכבי תל אביב פגשה את ריאל מדריד במסגרת המחזור השביעי של היורוליג, אז היה זה סייבן לי שדאג להשאיר את הניצחון בצד של הקבוצה הביתית, עד כה היו לא מעט השוואות ולא מעט משחקים שהזכירו את אלו של השנה שעברה וקווים מקבילים מבחינת איך שהמשחקים התפתחו היו גם היו, אך כאמור שנה קדימה מינוס תשעה ימים חניכיו של עודד קטש שוב מצאו את עצמם מובילים ביתרון דו ספרתי (הפעם לאחר שפיגרו בפער דו ספרתי) ובדומה לאולימפיאקוס גם הבלאנקוס חזרו למשחק.

קבוצתו של סקאריולו עלתה ליתרון, ואז שוב בדומה לחמישי שעבר פסק זמן וכדור שמגיע ללוני ווקר (שסיפק תצוגת תכלית התקפית) ושוב החטאה, רק שהפעם הכדור נשאר אצל הצהובים שם דיברו על כך שהיה תרגיל מאוד ברור כשהכדור הלך לתמיר כשהוא לקח את הזריקה הכי קשה שאפשר מבחינה מנטלית. הרי הכל על הכתפיים שלו והוא סיפק את הסחורה ובגדול. 12 נקודות ו-9 אסיסטים היו לרכז הנהדר כשבמועדון אמרו: "תמיר היה במשחק ענק". כבר בעונה שעברה היה ברור שבלאט עשה קפיצת מדרגה והעונה עד כה נראה שהארסנל שלו הפך אפילו ליותר מגוון כאשר העונה רואים שיפור נוסף גם בהגנה.

תמיר בלאט (IMAGO)

ווקר כאמור סיפק רבע שני אדיר שנכנס לספרי ההיסטוריה ואת המשחק כולו הוא סיים עם 27 נקודות, רומן סורקין היה פנטסטי והרשים גם את אנשי הבלאנקוס שחשקו בשירותיו הוסיף 21 נקודות, 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, אושיי בריסט שוב היה נהדר אך נראה שבלאט היה פשוט סיפור המשחק בקבלת ההחלטות, במציאת השחקן הפנוי גם בבחירת הזריקות בהגעה לקו, בהגנה והמנטליות - הרי הוא רצה לקחת את הזריקה הזו הוא אימץ את הסיטואציה, כן הוא החטיא ארבע שלשות אך את האחרונה הוא רצה לקחת וגם קלע.

שבוע המשחקים הכפול השני ביורוליג הותיר לא מעט צלקות אצל אנשי הקבוצה, שכן מחד הם ראו כיצד הקבוצה לא הייתה אפילו באזור החיוג של ברצלונה ומאידך ראו קבוצה סופר תחרותית כזו שגרמה לאולימפיאקוס להיראות לא טוב כמעט לכל אורכו של המשחק רק כדי לאפשר קאמבק שהשאיר אותם עם לב שבור ונגד ריאל מדריד אותן 80 דקות של כדורסל מהשבוע שעבר התנקזו לתוך ערב אחד אחרי שהבלאנקוס עלו ליתרון דו ספרתי ואז כשהצליחו להשלים קאמבק. "השחקנים נתנו משחק יוצא מן הכלל עם הרבה ריכוז, ידעו להפוך את המשחק ולא להישבר לאחר שריאל הובילה, בניגוד למה שקרה אחרי ברצלונה. זה קל מאוד להישבר בדקות כאלו".

רומן סורקין (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

המחמאות בקבוצה נתנו בראש ובראשונה לבלאט וסורקין, אך גם לטי ג'יי ליף שנראה כמי שאט אט נכנס לעניינים יותר ויותר. כמו כן, במועדון גם ציינו את שפת הגוף הטובה שהייתה מול ריאל מדריד ובנוסף ישנה שביעות רצון גם מהדרך שהשחקנים הרימו את עצמם. בקבוצה הודו לגבי הניצחון השני שלהם העונה בתחרות הבכירה של אירופה: "מכניס קצת אוויר לריאות אחרי הצורה שבה הפסדנו לאולימפיאקוס". אגב, הניצחון אמש היה הניצחון הביתי הראשון של עודד קטש וחניכיו העונה.