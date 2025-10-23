"לפעמים עומדים בפינה וצריך לדעת לספוג מכות"

פתיחת העונה האכזרית של אייאקס ואוסקר גלוך המשיכה גם אמש (רביעי) עם השפלה, 5:1 מול צ’לסי, שהותירה את הקבוצה במקום האחרון בשלב הליגה של ליגת האלופות.

להשפלה הזו נוסף הנתון ההיסטורי של ג’ון הייטינחה. מאמן אייאקס הוא הראשון בהיסטוריה של ליגת האלופות שמפסיד את שלושת משחקיו הראשונים עם אותו המועדון הן כשחקן (חמישה הפסדים רצופים כשחקן אייאקס ב-2003/04) והן כמאמן (שלושה הפסדים רצופים כמאמן אייאקס ב-2025/26). שיא מביך שמציב אותו במקום לא מחמיא בדפי ההיסטוריה של המועדון.

“התחלנו טוב מאוד, תוכנית המשחק עבדה במשך 15 דקות, עמדנו טוב וחיכינו להתקפות מעבר”, אמר הייטינחה לאחר המשחק, והסביר מה שינה את המשחק ואת הסיבה שאוסקר גלוך הוחלף כבר בדקה ה-23: “הכרטיס האדום היה חסר מזל, ואז היינו צריכים לעשות חילוף.

אוסקר גלוך מוחלף מוקדם, "הכרטיס האדום היה חסר מזל" (IMAGO)

“ניסינו לפתור את הבעיה עם שני שחקני כנף וחלוץ מטרה, ואז ספגנו שני שערים – היו שניים מכדור שהוסט, שני פנדלים קלים, ואז ברור שזה יהיה קשה, גם ככה קשה מול צ’לסי גם עם 11 שחקנים”.

כשנשאל על ההחלטה להוציא כרטיס אדום לקנת’ טיילור אמר: “לא ראיתי את מה שקרה, ה-VAR עושה את העבודה ואני לא יכול לשנות אותה. כמובן שהיו רגעים שחשבתי: זה כרטיס אדום? זה פנדל? אבל השופטים עושים את העבודה שלהם.

קנת' טיילור תופס את הראש אחרי ההרחקה (IMAGO)

“קיווינו להישאר במשחק עד המחצית, אבל אז ספגנו מ-2:1 ל-4:1. הדבר הכי חשוב עבורי היה שראיתי את הלחימה של השחקנים שלי, את החיבור והעבודה אחד בשביל השני. צריך לדעת לתת להם קרדיט, אבל היה ערב קשה”.

במבט להמשך הוסיף הייטינחה: “יש לנו עדיין חמישה משחקים, ידענו ששלושת הראשונים יהיו קשים והיינו מעדיפים לקבל אותם יותר מאוחר. כשמשחקים מול קבוצה שזכתה בגביע העולם למועדונים זה קשה. לפעמים עומדים בפינה, צריך לספוג את המכות ולהמשיך”.