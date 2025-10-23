יום שבת, 25.10.2025 שעה 16:42
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
67%499-5346אולימפיאקוס2
67%496-5246הכוכב האדום3
67%524-5306פנאתינייקוס4
67%528-5626פאריס5
67%492-5066וירטוס בולוניה6
67%485-5166ז'לגיריס7
50%495-5096מונאקו8
50%543-5416ברצלונה9
50%482-4946פנרבחצ'ה10
50%527-5096פרטיזן בלגרד11
50%491-5016ריאל מדריד12
50%569-5656ולנסיה13
50%497-4926דובאי14
33%510-4856אנדולו אפס15
33%489-4916אולימפיה מילאנו16
33%510-4546באיירן מינכן17
33%520-5046ליון וילרבאן18
33%554-5326מכבי ת"א19
0%576-5136באסקוניה20

"מונאקו קבוצה שלמה, היא בנויה ללכת עד הסוף"

איטודיס דיבר לפני המשחק של הפועל ת"א מול סגנית אלופת אירופה ב-21:05: "הראנו אופי מאז הדרבי". אניס: "אתגר, אך אנו מוכנים". כריס ג'ונס בספק

|
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

אם הכל יילך כשורה, להפועל תל אביב יש עוד ארבעה משחקים לשחק בסופיה, זאת אחרי שביורוליג החליטו להחזיר את משחקי המפעל לישראל החל מהאחד בדצמבר, זאת כמובן בתנאי שהפסקת האש עם ארגון הטרור חמאס תישמר. המשחק הראשון מבין הארבעה הללו יקרה היום (חמישי, 21:05), כשהאדומים יארחו את מונאקו בבירת בולגריה.

חניכיו של דימיטריס איטודיס עם מאזן של ארבעה ניצחונות והפסד אחד בחמישה מחזורים עד כה במפעל הבכיר באירופה, אך גם הם יודעים שסגנית אלופת אירופה היא האתגר הכי גדול שהיה עד כה העונה לקבוצה. ברונו קבובלו וים מדר ייעדרו מהמפגש מול הצרפתים, כאשר כריס ג’ונס, שנחבל בפניו ופונה לאיכילוב בניצחון על ראשון לציון בליגה, בספק להתמודדות המסקרנת.

הפועל תל אביב הגיעה לבולגריה ביום שלישי, שם היא חברה לשחקנים שלא באו לארץ בדמות אנטוניו בלייקני, דן אוטורו, וסיליה מיציץ’ ואלייז’ה ברייאנט, שקיבלו מנוחה. בכללי, השבוע האדומים קיבלו לו”ז מעט יותר רגוע, ביחס לשגרה הרגילה, עם משחק אחד בליגה וללא שבוע כפול, רגע לפני ששבוע הבא ישחקו משחק ליגה ומחזור כפול ביורוליג.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' ודימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

דימיטריס איטודיס אמר לקראת המשחק: “יש לנו משחק חשוב לפנינו, מונאקו היא סגנית אלופת אירופה, היא הייתה במעמדים גבוהים ובונה קבוצה כדי ללכת עד הסוף. יש לה הכל, שני שחקנים איכותיים בכל עמדה, זו קבוצה שלמה מאוד. זה אתגר עבורנו, אבל אנחנו מקבלים אותו. אנחנו רוצים לנצח בסופיה אחרי ההפסד בדרבי, אבל מאז יש לנו ארבעה ניצחונות יש לציין, הראנו אופי, 4 ניצחונות בחוץ. בנינו אופי מאז, אנחנו בתהליך של בנייה, מנסים להכיר אחד את השני בשני צידי הפרקט”.

טיילר אניס שיתף: “משחק חשוב מאוד עבורנו, משחק בית, רוצים לנצח כמה שיותר ובטח בשלב המוקדם. מכירים את האתגר שיש לפנינו, התכוננו לזה, מנסים להיות טובים יותר בכל יום והמשחק היום הוא צעד נוסף לכך. ננסה לבוא עם אנרגיות ולנצח. אישית אני מרגיש טוב, מוצא קצב, תוך כדי עונה, עליות וירידות, אבל תמיד אני משתדל להיות מוכן. פתחנו טוב ורוצים להמשיך. יש לנו קהל מהטובים בעולם, מרגישים את האהבה ואנחנו אוהבים לשים את הגופיות האדומות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
