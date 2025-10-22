יום רביעי, 28.01.2026 שעה 02:01
70%1826-189123פנרבחצ'ה1
70%1886-201123הפועל ת"א2
67%2031-209124ברצלונה3
65%1915-204423אולימפיאקוס4
64%2083-219825ריאל מדריד5
62%2040-219424מונאקו6
62%2056-216224ולנסיה7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
46%2002-198624וירטוס בולוניה11
46%2100-206724דובאי12
46%2071-204024אולימפיה מילאנו13
42%2199-213424מכבי ת"א14
38%2011-190724באיירן מינכן15
33%2227-215224פאריס16
33%2147-191924פרטיזן בלגרד17
33%2169-207124באסקוניה18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

"בלאט חיסל את ריאל מדריד, מכבי ניצחה בצדק"

בספרד פרגנו לצהובים אחרי ה-91:92 הדרמטי: "ניצחון משוגע במשחק שהיתרון התחלף בו 14 פעמים. ריאל הייתה חלשה, בלאט, ווקר וסורקין היו אדירים"

|
לוני ווקר עם הכדור (IMAGO)
לוני ווקר עם הכדור (IMAGO)

ניצחונה של מכבי תל אביב 91:92 על ריאל מדריד הערב (רביעי) ביורוליג לא עבר בשקט בתקשורת הספרדית, שם הודו כי הקבוצה של עודד קטש הייתה עדיפה ברגעי ההכרעה והנחילה לאלופת אירופה הפסד נוסף מחוץ למדריד.

באתר ‘אס’ היללו את הופעת הצהובים וכתבו: "ניצחון משוגע של מכבי תל אביב. שלשה ספקטקולרית של תמיר בלאט הכריעה את המשחק. ריאל מדריד ממשיכה לגמגם מחוץ לביתה".

גם ב’מארקה’ התמקדו ברבע השני החלש של הבלאנקוס, וכתבו: "הרבע השני האיום של מדריד גבה לבסוף את המחיר. הלבנים, ששיחקו הערב במדים כחולים, הצליחו לחזור למשחק ואף לעלות ליתרון, אך מכבי, הפעם, הייתה טובה יותר, וסגרה את הסיפור עם שלשה אדירה של בלאט ממרחק של יותר משמונה מטרים".

ב’ספורט’ נכתב בכותרת הראשית: "זה נגמר! ריאל מדריד עדיין ללא ניצחון חוץ. שלשה עצומה של בלאט חיסלה את מדריד מול מכבי". בהמשך הוסיפו: "ההתקפה האחרונה של ריאל לא הצליחה להתממש, ומכבי לקחה משחק מרתק. הקבוצה של עודד קטש האריכה את רצף ההפסדים של סקאריולו במשחקי חוץ. מכבי תל אביב הצליחה לנצח משחק שבו היתרון התחלף לא פחות מ-14 פעמים. הישראלים, שיחזרו לשחק בביתם ב-1 בדצמבר, ניצחו בזכות הופעות אישיות נהדרות של ווקר, בלאט וסורקין".

גם ב‘מונדו דפורטיבו’ הצטרפו למחמאות למכבי וכתב: "מכבי סוף סוף מנצחת, ובכך עושה צדק עם השליטה שהפגינה במשך דקות רבות. ריאל מדריד הציגה משחק חלש וניסתה לחזור לקראת הסיום, אך לא הצליחה”.

