יום רביעי, 28.01.2026 שעה 02:01
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1826-189123פנרבחצ'ה1
70%1886-201123הפועל ת"א2
67%2031-209124ברצלונה3
65%1915-204423אולימפיאקוס4
64%2083-219825ריאל מדריד5
62%2040-219424מונאקו6
62%2056-216224ולנסיה7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
46%2002-198624וירטוס בולוניה11
46%2100-206724דובאי12
46%2071-204024אולימפיה מילאנו13
42%2199-213424מכבי ת"א14
38%2011-190724באיירן מינכן15
33%2227-215224פאריס16
33%2147-191924פרטיזן בלגרד17
33%2169-207124באסקוניה18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

קטש: כמעט היה דז'ה וו, שלשה גדולה של תמיר

המאמן דיבר אחרי הניצחון הדרמטי 91:92 על ריאל מדריד: "השחקנים השקיעו הרבה מאמץ, היה לנו מזל במהלך האחרון". ווקר: "הייתי יכול לשחק טוב יותר"

|
עודד קטש (ראובן שוורץ)
עודד קטש (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב שרדה מותחן אדיר ביורוליג, כשניצחה את ריאל מדריד 91:92 משלשת ניצחון ענקית של תמיר בלאט בשניות האחרונות. אחרי המשחק, עודד קטש, לוני ווקר ורומן סורקין דיברו על מה שקרה על הפרקט.

המאמן דיבר על רכבת ההרים של המשחק: “שיחקנו טוב, נגד קבוצה אתלטית מאוד, הרוטציה הייתה יותר גדולה ממה שאנחנו רגילים. שחקנים השקיעו הרבה מאוד מאמץ, אני באמת שמח בשבילם. כמעט היה דז’ה וו למשחק הקודם, תמיר עם שלשה גדולה וקצת מזל במהלך האחרון”.

קטש הוסיף על היומיים הטובים של קבוצתו: “כן, החזרה לארץ והתוצאה. אנחנו בתהליך למרות ההפסד האחרון שהיה קשה מורלית. נקווה לעשות את המקסימום עד שנהיה במצב טוב, מחכים לזה כמו להגיע לארץ המובטחת”. 

גג'יילן הורד מושיט יד לתמיר בלאט במפגן חברות (קרדיט: Djordje Kostic)

לוני ווקר דיבר על ההופעה שלו ברמה האישית וגם של הקבוצה: “אני יודע שאני יכול לשחק טוב יותר, החמצתי כמה זריקות מהקו, אני חושב שהקבוצה התמודדה טוב, אנחנו מאוד שמחים על היום”. 

לוני ווקר (IMAGO)לוני ווקר (IMAGO)

גם סורקין דיבר על המשחק המשוגע: “כן, זה אכן היה כך. אני חושב שהראינו אופי, אנחנו קבוצה טובה מאוד ואני מאמין שזה נראה היום”. 

רומן סורקין עולה לזריקה (קרדיט: Djordje Kostic)רומן סורקין עולה לזריקה (קרדיט: Djordje Kostic)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */