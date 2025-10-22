יום רביעי, 22.10.2025 שעה 23:48
עבד יאסין עמד לוועדת משמעת ודרש לחזור להתאמן

השוער התעקש שיש בידיו את כל האישורים שמוכיחים כי יצא באישור ובידיעת אחד מאנשי המועדון. הוא טען שאינו מחזיק בהצעה, המועדון ידון לגבי חזרתו

עבד יאסין (ראובן שוורץ)
עבד יאסין (ראובן שוורץ)

כאשר הוא מלווה בשני עורכי דין, שוער בני סכנין עבד יאסין עמד הערב לדין משמעתי בסיומו הוחלט שהפרוטוקול והדברים שהשוער השמיע יובאו מחר לידי היו"ר מוחמד אבו יונס והמנכ"ל יוסף בדארנה, כדי שיקבעו את עונשו ועתידו של השוער.

יאסין, שכזכור יצא לטענת המועדון ללא אישור למשחקה של נבחרת פלסטין באלג'יריה, נשאל בדיון המשמעתי הארוך לא מעט שאלות, אבל התעקש להוכיח שיש בידיו את כל האישורים שמוכיחים כי יצא באישור ובידיעת אחד מאנשי המועדון.

יאסין דרש באמצעות עורכי דינו לחזור מיידית לאימונים. בדארנה הודיע לשוער כי הדבר יובא בפני היו"ר אבו יונס שיכריע את עונשו של השוער. נראה שאם סכנין תחליט להשעות את יאסין השוער עלול לפנות לערכאות משפטיות ולדרוש את זכויותיו. השוער דחה מכל וכל מצב שיש לו הצעה מקבוצה אחרת וביקש כאמור לחזור להתאמן, דבר שבסכנין יצטרכו לדון לגביו.

