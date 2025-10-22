יום שני, 27.10.2025 שעה 00:39
93-133פאריס סן-ז'רמן1
92-123באיירן מינכן2
90-93אינטר3
90-83ארסנל4
91-83ריאל מדריד5
77-123בורוסיה דורטמונד6
72-63מנצ'סטר סיטי7
62-83ניוקאסל8
64-93ברצלונה9
64-83ליברפול10
64-73צ'לסי11
64-73ספורטינג ליסבון12
65-63קרבאח אגדם13
66-53גלאטסראיי14
52-33טוטנהאם15
46-83פ.ס.וו. איינדהובן16
45-23אטאלנטה17
34-63מארסיי18
38-73אתלטיקו מדריד19
37-53קלאב ברוז'20
37-43אתלטיק בילבאו21
311-73איינטרכט פרנקפורט22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
27-63יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
26-33מונאקו27
25-23סלביה פראג28
25-13פאפוס29
210-53באייר לברקוזן30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

מחווה למכבי ת"א באלופות: "הם מוזמנים לכאן"

אחרי הסערה הגדולה עם אסטון וילה, אוהדי הצהובים קיבלו תמיכה מאוהדי פרנקפורט, שתלו שלט לפני המשחק נגד ליברפול: "כל אוהד צריך להתקבל בכל מקום"

השלט של אוהדי פרנקפורט למכבי ת
השלט של אוהדי פרנקפורט למכבי ת"א (IMAGO)

מכבי תל אביב עוררה סערה גדולה באנגליה, אחרי שהמשטרה הבריטית החליטה לא לאפשר לאוהדי הצהובים להגיע למשחק נגד אסטון וילה מ”טעמי בטיחות”. כל התקשורת בממלכה סיקרה את הסיפור, כשגם בעולם הוא עורר עניין רב.

כזכור, בליל יום שני האחרון, המועדון התל אביבי יצא בהודעה בערוציו הרשמיים כי לא ימשוך את הכרטיסים למשחק, גם אם הסוגיה תיפתר: “שקרים מלאי שנאה גרמו לאווירה רעילה, המעוררת חשש אמיתי לביטחון אוהדינו”, כתבה האלופה.

היום (רביעי), הגיעה תמיכה במכבי תל אביב מכיוון לא צפוי. פרנקפורט, לה היסטוריה של מפגשים מול הצהובים בזירה האירופית, יצאה להגנה עבור המועדון הצהוב: “כל אוהד צריך להתקבל בכל מקום. אוהדי מכבי ת”א מוזמנים לפרנקפורט”. כך נכתב בשלט מרגש שתלה הקהל הגרמני לפני משחק ליגת האלופות נגד ליברפול.

