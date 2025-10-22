מאמן ולנסיה ביקר את ההחלטה, עופר ינאי עקץ

הודעה משמחת לישראל הגיעה אתמול (שלישי), כשביורוליג החליטו להחזיר את המשחקים של המפעל הבכיר באירופה לישראל, וזה אומר שמהאחד בדצמבר נוכל לראות בהיכל מנורה מבטחים את ההתמודדויות, כמובן בכפוף לכך שהפסקת האש תישמר. בנוסף, גם הפועל ירושלים תשוב לאחר ביורוקאפ כאן בישראל.

יש גם כאלו שלא אוהבים את ההחלטה הזו, כמו למשל שתי הקבוצות הטורקיות, אנדולו אפס ופנרבחצ’ה, שהוציאו הודעה משותפת. מי שעוד לא אהב זאת הוא מאמן ולנסיה, פדרו מרטינס, שאמר: “אנחנו לא רגועים, רואים את החדשות. המצב לא רגיל כמו שהיינו רוצים שיהיה”.

עוד אמר הספרדי: “שמישהו יסביר לי למה זה לא בטוח לשחק בישראל ב-25 בנובמבר, אבל כן בטוח לשחק שם ב-5 בדצמבר. אלו שקיבלו את ההחלטה הזו הם לא האנשים שבסוף יצטרכו לטוס לישראל ולהיות שם”.

פדרו מרטינס (אורן בן חקון)

מי שלא אהב את התגובה הזו הוא בעלי הפועל תל אביב עופר ינאי, שענה לו בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) שלו: “היי פדרו. מאזן 3:1 נגד הפועל ת”א אומר שאתה באמת לא צריך להיות רגוע. תדמיין שזה יירד ל-4:1, אולי ולנסיה תשקול למנות מאמן חדש”.