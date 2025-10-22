יום רביעי, 28.01.2026 שעה 01:56
70%1826-189123פנרבחצ'ה1
70%1886-201123הפועל ת"א2
67%2031-209124ברצלונה3
65%1915-204423אולימפיאקוס4
64%2083-219825ריאל מדריד5
62%2040-219424מונאקו6
62%2056-216224ולנסיה7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
46%2002-198624וירטוס בולוניה11
46%2100-206724דובאי12
46%2071-204024אולימפיה מילאנו13
42%2199-213424מכבי ת"א14
38%2011-190724באיירן מינכן15
33%2227-215224פאריס16
33%2147-191924פרטיזן בלגרד17
33%2169-207124באסקוניה18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

מאמן ולנסיה ביקר את ההחלטה, עופר ינאי עקץ

פדרו מרטינס לא אהב את החלטת היורוליג להחזיר משחקים לארץ: "אני לא רגוע". בעלי הפועל ת"א ענה: "עם מאזן כזה מול הפועל גם אני לא הייתי רגוע"

עופר ינאי (רועי כפיר)
עופר ינאי (רועי כפיר)

הודעה משמחת לישראל הגיעה אתמול (שלישי), כשביורוליג החליטו להחזיר את המשחקים של המפעל הבכיר באירופה לישראל, וזה אומר שמהאחד בדצמבר נוכל לראות בהיכל מנורה מבטחים את ההתמודדויות, כמובן בכפוף לכך שהפסקת האש תישמר. בנוסף, גם הפועל ירושלים תשוב לאחר ביורוקאפ כאן בישראל.

יש גם כאלו שלא אוהבים את ההחלטה הזו, כמו למשל שתי הקבוצות הטורקיות, אנדולו אפס ופנרבחצ’ה, שהוציאו הודעה משותפת. מי שעוד לא אהב זאת הוא מאמן ולנסיה, פדרו מרטינס, שאמר: “אנחנו לא רגועים, רואים את החדשות. המצב לא רגיל כמו שהיינו רוצים שיהיה”.

עוד אמר הספרדי: “שמישהו יסביר לי למה זה לא בטוח לשחק בישראל ב-25 בנובמבר, אבל כן בטוח לשחק שם ב-5 בדצמבר. אלו שקיבלו את ההחלטה הזו הם לא האנשים שבסוף יצטרכו לטוס לישראל ולהיות שם”.

פדרו מרטינס (אורן בן חקון)פדרו מרטינס (אורן בן חקון)

מי שלא אהב את התגובה הזו הוא בעלי הפועל תל אביב עופר ינאי, שענה לו בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) שלו: “היי פדרו. מאזן 3:1 נגד הפועל ת”א אומר שאתה באמת לא צריך להיות רגוע. תדמיין שזה יירד ל-4:1, אולי ולנסיה תשקול למנות מאמן חדש”.

