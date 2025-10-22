פנרבחצ'ה ואנאדולו נגד חזרת הכדורסל לישראל

הספורט הישראלי כולו ואוהדי הכדורסל בפרט קיבלו אתמול (שלישי) בשורה משמחת במיוחד ולפיה משחקי היורוליג והיורוקאפ יחזרו להתקיים בארץ החל מתחילת חודש דצמבר הקרוב, כך לפי הודעת רשמית שהוציא המפעל הבכיר ביבשת.

היום, שתי הקבוצות הטורקיות שלוקחות חלק ביורוליג, פנרבחצ’ה ואנאדולו אפס, הוציאו יחד הודעה משותפת על עמדתן בנושא.

בהודעה נכתב: דיווחים צצו ביורוליג בנוגע לאפשרות שקבוצות ישראליות ישחקו שוב את משחקי הבית שלהן בישראל החל מ-1 בדצמבר 2025. הנהלת היורוליג קיימה פגישה בלתי רשמית ב-21 באוקטובר 2025, בה נבחנו משחקי הקבוצות הישראליות.

בעוד שהודעה לעיתונות שפרסמה היורוליג לאחר הפגישה והצהרותיו של מנכ"ל היורוליג פאוליוס מוטיונאס לעיתונות הצביעו על כך שכל החברים פעלו בהסכמה פה אחד במהלך תהליך קבלת ההחלטות ולא נערכה הצבעה בפגישה.

ההחלטה הייתה לעקוב אחר הנושא. פנרבחצ'ה בקו ומועדון הספורט אנאדולו אפס הביעו את עמדותיהם השליליות בנושא והביעו בגלוי את חששותיהם לגבי ההשלכות האפשריות של החלטה כזו. הדיונים שלנו בנושא נמשכים עם מוסדות הממשלה הרלוונטיים והנהלת היורוליג. כל התפתחות תשותף עם הציבור.