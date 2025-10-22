יום רביעי, 28.01.2026 שעה 01:52
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1826-189123פנרבחצ'ה1
70%1886-201123הפועל ת"א2
67%2031-209124ברצלונה3
65%1915-204423אולימפיאקוס4
64%2083-219825ריאל מדריד5
62%2040-219424מונאקו6
62%2056-216224ולנסיה7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
46%2002-198624וירטוס בולוניה11
46%2100-206724דובאי12
46%2071-204024אולימפיה מילאנו13
42%2199-213424מכבי ת"א14
38%2011-190724באיירן מינכן15
33%2227-215224פאריס16
33%2147-191924פרטיזן בלגרד17
33%2169-207124באסקוניה18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

פנרבחצ'ה ואנאדולו נגד חזרת הכדורסל לישראל

לאחר ההודעה המשמחת על חזרת הכדורסל האירופי לישראל, הקבוצות הטורקיות שמשתתפות ביורוליג הוציאו הודעה שהציגה את עמדתן השלילית בנוגע לנושא זה

|
עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)
עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)

הספורט הישראלי כולו ואוהדי הכדורסל בפרט קיבלו אתמול (שלישי) בשורה משמחת במיוחד ולפיה משחקי היורוליג והיורוקאפ יחזרו להתקיים בארץ החל מתחילת חודש דצמבר הקרוב, כך לפי הודעת רשמית שהוציא המפעל הבכיר ביבשת.

היום, שתי הקבוצות הטורקיות שלוקחות חלק ביורוליג, פנרבחצ’ה ואנאדולו אפס, הוציאו יחד הודעה משותפת על עמדתן בנושא.

בהודעה נכתב: דיווחים צצו ביורוליג בנוגע לאפשרות שקבוצות ישראליות ישחקו שוב את משחקי הבית שלהן בישראל החל מ-1 בדצמבר 2025. הנהלת היורוליג קיימה פגישה בלתי רשמית ב-21 באוקטובר 2025, בה נבחנו משחקי הקבוצות הישראליות.

בעוד שהודעה לעיתונות שפרסמה היורוליג לאחר הפגישה והצהרותיו של מנכ"ל היורוליג פאוליוס מוטיונאס לעיתונות הצביעו על כך שכל החברים פעלו בהסכמה פה אחד במהלך תהליך קבלת ההחלטות ולא נערכה הצבעה בפגישה.

ההחלטה הייתה לעקוב אחר הנושא. פנרבחצ'ה בקו ומועדון הספורט אנאדולו אפס הביעו את עמדותיהם השליליות בנושא והביעו בגלוי את חששותיהם לגבי ההשלכות האפשריות של החלטה כזו. הדיונים שלנו בנושא נמשכים עם מוסדות הממשלה הרלוונטיים והנהלת היורוליג. כל התפתחות תשותף עם הציבור.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */