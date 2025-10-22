יום שבת, 25.10.2025 שעה 00:18
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1316-1710סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
914-109ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

דיאס, ויניסיוס ואמבפה בהרכב ריאל מדריד

השלישייה תעלה ב-11 של הבלאנקוס, כשבלינגהאם, ארדה גולר וצ'ואמני יפתחו בקישור. ולאחוביץ' בחוד של יובנטוס מנגד, יילדיז ומקני יעלו לצידו בהתקפה

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

המחזור השלישי של שלב הליגה בליגת האלופות ממשיך גם הערב (רביעי), כאשר בשעה 22:00 ייחלו מספר משחקים מרתקים שייערכו במקביל. אחד מהם יהיה המפגש בין ריאל מדריד שתארח את יובנטוס למפגש פיקנטי עם היסטוריה עשירה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, ראול אסנסיו, אלבארו קרראס, אורליאן צ’ואמני, ג’וד בליגנהאם, ארדה גולר, ברהים דיאס, ויניסיוס, אמבפה.

הרכב יובנטוס: מיקלה די גרגוריו, פדריקו גאטי, דניאלה רוגאני, לויד קלי, פייר קללו, אנדראה קמביאסו, קפראן תוראם אולייה, טון קופמיינרס, ווסטון מקני, קנאן יילדיז ודושאן ולאחוביץ’.

בסוף ספטמבר, הבלאנקוס ספגו חמישייה כואבת בדרבי מאתלטיקו מדריד. אך להוציא את המשחק הזה ולמרות שהיכולת עדיין לא בשיאה, אפשר לומר שהחבורה של צ’אבי אלונסו על הגל. הספרדים מגיעים להתמודדות מפסגת הליגה המקומית וכשהם מושלמים עד כה בצ’מפיונס. כל זה רגע לפני הקלאסיקו הגדול מול ברצלונה (ראשון, 17:15 שידור חי בערוץ ONE), כשמטרת הלבנים היא כמובן להגיע עם כמה שיותר רוח גבית.

מנגד, הגברת הזקנה במצב פחות מעודד מיריבתה, הרבה פחות מעודד. מאז ה-3:4 המשוגע על אינטר, הביאנקונרי לא מצליחים להשיג שלוש נקודות כבר שישה משחקים ברציפות בכל המסגרות. במחזור האחרון באיטליה, הפסידו השחורים-לבנים 2:0 לקומו ובמחזור האחרון בצ’מפיונס רשמו 2:2 בלבד עם ויאריאל. האם הקבוצה של איגור טודור תתאושש דווקא נגד המלכה של המפעל?

