"בכר הפך אותנו בצ'מפיונס לקבוצה של המדינה"

עידן ליאור רפאלוב את ברק בכר יצא לדרך היום (רביעי) באופן רשמי. באסיפה שקדמה לאימון רפאלוב הציג לפני השחקנים החדשים בפרט ולקבוצה בכלל את המאמן ואמר להם: "מדובר במאמן שזכה בשש אליפויות, שלוש מתוכן במכבי חיפה עם קמפיין מרשים בליגת האלופות שהפך אותנו לקבוצה של המדינה”.

עוד אמר: “בשנה שעברה הדברים פחות הלכו טוב בגלל הרבה סיבות, אבל כל זה מאחורינו. נפרדנו מדייגו פלורס אחרי שנוצרו פערים בתפיסות העולם שלנו בכל מה שנוגע לכדורגל שלא היו ניתנות לגישור. פלורס הצליח לעשות גם דברים טובים ובנה כאן קבוצה פיזית טובה. אנחנו עם הפנים קדימה".

לאחר מכן רפאלוב הציג את הצוות החדש, את גיא צרפתי וגיא ויזינגר שאחראי על המצבים הנייחים, כמו את אדריאן רוצ'ט העוזר השני, איתי זילפה שימשיך כמאמן השוערים ומאמני הכושר דרור שמשון ואורי הראל: "יש כאן צוות רחב וכל אחד צריך לדעת את מקומו. גיא צרפתי העוזר מספר 1 של בכר ואדריאן רוצ'ט יהיה העוזר השני".

ברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

ברק בכר דיבר אף הוא עם השחקנים ואמר: "יכולתי לשבת בבית לעבור השתלמויות השנה ולקבל את כל השכר. ברגע שנקראתי חזרה והתבקשתי לקחת את הקבוצה לא חשבתי פעמיים. ראיתי אתכם במספר משחקים ואני מאמין שניתן להפיק מהסגל הזה הרבה יותר. יש כאן מועדון חזק, הנהלה שנותנת את כל הכלים להצליח, צוות מקצועי רחב וטוב, קהל ענק. אם נהיה מדויקים אנחנו כקבוצה יכולים וצריכים לעשות דברים גדולים”.