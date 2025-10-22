יום רביעי, 28.01.2026 שעה 01:52
יורוליג 25-26
70%1826-189123פנרבחצ'ה1
70%1886-201123הפועל ת"א2
67%2031-209124ברצלונה3
65%1915-204423אולימפיאקוס4
64%2083-219825ריאל מדריד5
62%2040-219424מונאקו6
62%2056-216224ולנסיה7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
46%2002-198624וירטוס בולוניה11
46%2100-206724דובאי12
46%2071-204024אולימפיה מילאנו13
42%2199-213424מכבי ת"א14
38%2011-190724באיירן מינכן15
33%2227-215224פאריס16
33%2147-191924פרטיזן בלגרד17
33%2169-207124באסקוניה18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

"בשישי תיפתח האפשרות להשלים מנוי ליורוליג"

מכבי ת"א הודיעה שבעלי מנויים יוכלו להשלים רכישת מנוי משולב שיכלול את המפעל האירופי. בהמשך: תיפתח מכירה לקהל הרחב. אין אפשרות רק ליורוליג

|
אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)
אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

הבשורה שחיכינו לה כל כך הגיעה אתמול (שלישי) וביורוליג החליטו להחזיר את המשחקים לישראל, וזה אומר שמכבי תל אביב והפועל תל אביב, וגם הפועל ירושלים ביורוקאפ, יארחו בארץ החל מהאחד בדצמבר, זאת רק בכפוף לכך שהפסקת האש כאן עם ארגון החמאס תישמר והכל יהיה רגוע.

יש את הצד הרגשי באירוע, אבל יש גם את הצד הכלכלי, וכעת במועדונים יודעים שקצב המנויים והמחירים שלהם יכולים לעלות ולהימכר. במכבי ת”א בנושא הזה הודיעו: “חוזרים הביתה: החל מיום שישי הקרוב, 24.10 בשעה 12:00 בצהריים, תיפתח עבור בעלי המנויים אפשרות להשלים את רכישת המנוי המשולב הכולל את משחקי היורוליג למושבים שלהם. הודעות אישיות יישלחו ממערכת הכרטוס עם פתיחת המכירה”.

עוד נרשם: “בעלי המנויים הנוכחיים אף יקבלו קדימות לרכישת מנוי משולב למושבים חדשים נוספים עד יום שני הקרוב בשעה 12:00, לאחר מכן תיפתח מכירת המקומות הפנויים לקהל הרחב. שימו לב: מחיר המנוי נקבע לפי החלק היחסי של משחקי היורוליג הביתיים שייערכו בישראל, לא תהיה מכירת מנויים ליורוליג בלבד”.

רומן סורקין וניקולה מילוטינוב (IMAGO)רומן סורקין וניקולה מילוטינוב (IMAGO)

במכבי תל אביב, מנוי הליגה מהווה 49% ממחיר מלא, והוספת היורוליג מעלה את העלות בכ-51% נוספים, כאשר בגלל שרק חלק מהמשחקים ביורוליג יחזרו לארץ הסכום יהיה יחסי, בהתאם לכמות המשחקים שכבר לא שוחקו כאן. המחירים בפועל למחדש מנוי לליגה+יורוליג נעים בין כ-1,700 שקלים ועד 10,400 שקלים למקומות היוקרתיים ביותר.

המחירים למחדש מנוי לליגה בלבד נעים בין 833 שקלים ועד 5,096 שקלים. בנוסף, המחירים למנוי חדש לליגה+יורוליג נעים בין כ-2,106 שקלים ועד 13,338 שקלים למקומות היוקרתיים ביותר. המחירים למנוי חדש לליגה בלבד נעים בין 1,032 שקלים ועד 6,536 שקלים.

