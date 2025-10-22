בית"ר י-ם תעמוד לדין בגין התפרעויות אוהדים

לאחר ה-0:0 נגד מ.ס אשדוד במחזור האחרון, בית”ר ירושלים יכולה להיות מאוכזבת לא רק מהיכולת על הדשא, אלא גם מכך שהקבוצה תועמד לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים, פגיעה ע"י אוהדים והתפרצות לשדה המשחק. הדיון יתקיים ביום רביעי 29.10.25 בשעה 17:00.

תובע ההתאחדות החליט להעמיד את בית"ר ירושלים לדין משמעתי ובדו”ח שפורסם נכתב כי אירעו במשחק מספר תקריות. בדקה ה-28 הושלכה עוס עם משקה לתוך תחומי המגרש מכיוון אוהדי בית”ר, בדקה ה-75 מספר אוהדי בית”ר ירושלים ירקו על קפטן מ.ס אשדוד, טום בן זקן.

שמונה דקות לאחר מכן, אוהדי בית”ר ירושלים השליכו חפצים על בן זקן, מה שגרם לעצירת המשחק ל-45 שניות. כמו כן, במהלך המשחק הופעל לייזר ירוק מספר רב של פעמים על שחקני אשדוד וצוות השיפוט. בסיום המשחק הושלך בקבוק עם משקה אל עובר צוות השיפוט.

שחקני בית"ר ירושלים בסיום (אורן בן חקון)

כזכור, תקרית מכוערת התרחשה בסיום המשחק, כאשר רגע אחרי שנשרקה שריקת הסיום, אוהד פרץ אל המגרש, רץ לכיוונו של נועה מוצ’ה והיכה אותו בעורף, כאשר הקשר היה נסער ושחקני שתי הקבוצות שהיו לידו הרגיעו אותו בירידה לחדר ההלבשה. בבית”ר התנצלו בפני השחקן והמועדון והאוהד נעצר.