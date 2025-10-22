יום רביעי, 22.10.2025 שעה 19:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

בית"ר י-ם תעמוד לדין בגין התפרעויות אוהדים

תובע ההתאחדות החליט להעמיד את הקבוצה מהבירה לדין משמעתי אחרי האירועים במשחק נגד אשדוד ולאחר האירוע עם מוצ'ה על פגיעה, התפרצות והתפרעות

|
קהל אוהדי בית
קהל אוהדי בית"ר ירושלים מראה נוכחות בטדי (אורן בן חקון)

לאחר ה-0:0 נגד מ.ס אשדוד במחזור האחרון, בית”ר ירושלים יכולה להיות מאוכזבת לא רק מהיכולת על הדשא, אלא גם מכך שהקבוצה תועמד לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים, פגיעה ע"י אוהדים והתפרצות לשדה המשחק. הדיון יתקיים ביום רביעי 29.10.25 בשעה 17:00.

תובע ההתאחדות החליט להעמיד את בית"ר ירושלים לדין משמעתי ובדו”ח שפורסם נכתב כי אירעו במשחק מספר תקריות. בדקה ה-28 הושלכה עוס עם משקה לתוך תחומי המגרש מכיוון אוהדי בית”ר, בדקה ה-75 מספר אוהדי בית”ר ירושלים ירקו על קפטן מ.ס אשדוד, טום בן זקן.

שמונה דקות לאחר מכן, אוהדי בית”ר ירושלים השליכו חפצים על בן זקן, מה שגרם לעצירת המשחק ל-45 שניות. כמו כן, במהלך המשחק הופעל לייזר ירוק מספר רב של פעמים על שחקני אשדוד וצוות השיפוט. בסיום המשחק הושלך בקבוק עם משקה אל עובר צוות השיפוט.

שחקני בית"ר ירושלים בסיום (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים בסיום (אורן בן חקון)

כזכור, תקרית מכוערת התרחשה בסיום המשחק, כאשר רגע אחרי שנשרקה שריקת הסיום, אוהד פרץ אל המגרש, רץ לכיוונו של נועה מוצ’ה והיכה אותו בעורף, כאשר הקשר היה נסער ושחקני שתי הקבוצות שהיו לידו הרגיעו אותו בירידה לחדר ההלבשה. בבית”ר התנצלו בפני השחקן והמועדון והאוהד נעצר. 

